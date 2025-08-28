xs
ลูกคนไข้ถาม "หนูตัดสินใจผิดใช่ไหมหมอ?" หลังเลือกให้พ่อป่วยจากไปอย่างสงบ ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
เพจ “เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล” เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของญาติคนไข้ที่ต้องตัดสินใจสุดเจ็บปวด หลังเลือกให้พ่อป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากไปอย่างสงบ ด้านชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

วันนี้ (28 ส.ค.) เพจ “เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล” เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของญาติคนไข้ที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ ทางเพจเล่าว่า “ผู้ป่วยอายุ 50 ถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติ ผลการตรวจละเอียดพบว่า เส้นเลือดในสมองแตก เลือดออกปริมาณมาก

หมอผ่าตัดประเมินว่า หากผ่าตัดมีโอกาสรอดแค่ 10% และถ้ารอดก็อยู่ในสภาพเป็นผัก ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คืนนั้น หมอผ่าตัดคุยกับลูกของผู้ป่วย เป็นคนเดียวที่ตัดสินใจได้ (อายุ 28)ได้ตัดสินใจว่าไม่ผ่า

2 วันต่อมา อาการคนไข้ ทรุดลงตามลำดับ ผมจึงโทรแจ้งลูกอีกครั้งว่า คงไม่เกิน 24-48 ชม.

ลูกถาม
"ผ่าตอนนี้ยังทันไหม?"
"ญาติพี่น้องของคนไข้ที่ต่างจังหวัด บอกว่า รับได้ ถึงจะเป็นผักก็รับได้"

ผมชี้แจงไปว่า ตอนนี้ความดันเริ่มตกแล้ว คงผ่าตัดไม่ไหว

"หนูตัดสินใจผิดใช่ไหมหมอ วันนั้นหนูตัดสินใจผิดใช่ไหม ถ้าผ่าตั้งแต่วันนั้นก็ผ่าได้ใช่ไหม" หมอไม่คิดอย่างนั้นนะครับ ถ้าผ่าวันนั้นก็มีโอกาสรอดแค่ 10%
และคนไข้อยู่ในสภาพติดเตียง

แต่ละครอบครัว อาจจะคิดไม่เหมือนกัน บางครอบครัวอาจดูแลได้จริง ๆ แต่หมออยากให้เราคิดดูดี ๆ ว่า ถ้าเป็นเราเอง เราอยากเป็นแบบนั้น อยากมีชีวิตแบบนั้นจริงๆ เหรอ แบบที่ช่วยตัวเองไม่ได้ กินเองไม่ได้ พูดไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้

หมอไม่รู้ว่า คนอื่นคิดยังไงแต่ถ้าเป็นหมอ หมอคงไม่อยากกินในสภาพนั้นและหมอคิดว่า เราตัดสินใจดีที่สุดแล้วครับ

อีกสองวัน คนไข้ก็จากไป ผมเชื่อว่า คำถาม ฉันตัดสินใจถูกไหมจะยังอยู่ในใจลูกไปอีกนาน อาจจะไม่มีวันหายไปเลยก็ได้ ไม่มีปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ ออกไปได้ นอกจากตัวเขาเอง ได้แต่หวังว่า คำบางคำของเรา จะช่วยบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้าง”



ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
