จาก Financial Guru สู่ข้อกังขา! CSILA ตั้งคำถามประวัติ 'ซีเค เจิง' และคำแนะนำที่อาจทำคนรุ่นใหม่หลงทาง

ดรามาสนั่นโซเชียล เมื่อเพจดังอย่าง CSILA ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ 'ซีเค เจิง' CEO จาก Fastwork.co อย่างดุเดือด ชี้คำแนะนำในอดีตเรื่องการขายหุ้นสหรัฐฯ ผิดพลาดจนนักลงทุนขาดทุนยับ พร้อมเตือนอันตรายจากกลยุทธ์การใช้เงินกู้เพื่อลงทุนที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. เพจดังอย่าง “CSILA” ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดของ “ซีเค” CEO และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงฟรีแลนซ์กับผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยทางเพจชี้ให้เห็นว่าคำแนะนำในอดีตของ CEO รายนี้ผิดพลาด พร้อมเตือนนักลงทุนอย่าหลงเชื่อคำแนะนำที่อาจจะทำให้เสียเงินฟรี โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ผมเบื่อจริงๆ กับพวกที่อ้างเป็น Financial Guru อย่างนาย CK อาศัยแต่ความมั่นใจพูดเก่ง เป็นหลัก
ปีที่แล้วบอกทุกคนว่า ตลาดหุ้นอเมริกากำลังจะแย่ รีบขายด่วนสุดท้าย Nasdaq และ S&P500 กลับพุ่งขึ้นมากกว่า 30% จากปีที่แล้ว ใครหลงเชื่อคำพูดพวกนี้แล้วขายหุ้นทิ้งไป… วันนี้คงนั่งกุมขมับ ขาดทุนยับ
ตอนนี้ยังมีการอ้างกลยุทธ์ ใช้เงินกู้เพื่อลงทุน ฟังดูเหมือน FREE MONEY แต่จริงๆ เต็มไปด้วยความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ถูกอ้าง:
ซื้อ Bond → เอาไปค้ำกับธนาคาร (Lombard loan) → กู้เงินสกุล CHF ดอกเบี้ย 2% → ลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ KKR อ้างว่าปันผล 12% → สรุปผลตอบแทน 17%
ผมในฐานะนักลงทุนสายปู่ Buffett ที่ไปงาน Berkshire Hathaway Shareholder Meeting เกือบทุกปีตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างต่อเนื่องมา 15 ปีติด
ผมขอบอกตรงนี้เลยว่า…
อย่าไปเชื่อเจ้า CK
การลงทุนไม่ใช่การสร้างภาพหรูหรา
ไม่ใช่การอวดสูตรลับที่ฟังดูเหมือน “เงินก้อนฟรี”
แต่มันคือการเข้าใจธุรกิจจริงๆ มองระยะยาว และมีวินัย
ใครที่เชื่อคำพูดเหล่านี้โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สุดท้ายก็จะต้อง ขาดทุนยับ
จำไว้ครับ…
การลงทุนที่ดี = ความรู้ + ความอดทน ไม่ใช่ความเพ้อฝัน“
“มีใครพอจะรู้ ชื่อเต็มของ CK Cheong ตอนอยู่อเมริกา ไหมครับ?
ถ้าใครมีแหล่งข้อมูลสาธารณะ รบกวนแชร์มาให้หน่อย
จะได้ช่วยกันสืบหาประวัติจริงๆ ได้ชัดเจนขึ้น ไม่อยากเห็นสื่อไทยซ้ำรอย “หลวงพ่ออลงกต 2“”
“หลายคนถามว่าทำไมผมถึงต้องออกมาเล่นเรื่อง CK … คำตอบง่ายมาก เพราะช่วงหลังๆ เขาพูดทุกเรื่อง กับคำแนะนำผิดๆ รวมถึงเรื่องการเงินที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้จริง แถมยังชี้นำสังคมผิดๆ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น แล้วก็อ้างว่าเคยอยู่อเมริกาเพื่อเอามาสร้างเครดิตให้ตัวเอง
ล่าสุดยังกล้าไปวิจารณ์การศึกษาไทยว่า ‘ห้ามลอกเป็นเรื่องโง่’ … ทั้งๆ ที่ในอเมริกาที่เขาชอบอ้างนักอ้างหนา ก็ห้ามลอกเหมือนกัน แถมเรื่อง plagiarism การขโมยคำพูดคนอื่นน่ะ ถือเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นโดนไล่ออกได้เลย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
เรื่องขอเข้าห้องน้ำก็เอามาแซะอีก ทั้งที่เด็กอเมริกาเองเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องขอครูเหมือนกัน เพราะนั่นคือเรื่อง respect การให้เกียรติและมารยาท ไม่ใช่อ้างมั่วๆ ว่าโง่นู่นนี่
ถ้าคนรุ่นใหม่หลงเชื่อคำสอนเพี้ยนๆ แบบนี้ สังคมไทยก็คงวุ่นวายกันไปหมดแน่ๆ”