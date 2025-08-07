"แม่โทรตาม! 'จ๊ะ นงผณี' เผยเรื่องฮาหลังถูกตัดต่อภาพคู่ 'ฮุน เซน' จนคุณแม่เข้าใจผิด"

"ฮาลั่น! 'จ๊ะ นงผณี' ถึงกับกุมขมับ! เมื่อคุณแม่โทรตามจ้าละหวั่น หลังเห็นลูกสาวสุดที่รักถูกตัดต่อภาพคู่ 'ฮุน เซน' นึกว่าไปกัมพูชาจริง!"
จากกรณี เมื่อวันที่6 ส.ค. “จ๊ะ นงผณี” โพสต์ภาพตนเองถือแก้วน้ำ และขอให้ชาวเน็ตเปลี้ยสภาพพื้นหลังให้ตนเอง จนภาพดังกล่าวเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Lightroom ก่อนที่ภาพดังกล่าวจะกลายเป็นไวรับเมื่อมีชาวเน็ตตัดต่อภาพของเธอในหลายหลายอริยาบท ไม่ว่าจะเป็นคู่กับฮุน เซ็น หรือ นั่งอยู่ในห้องนอนของ ฮุน เซ็น และอีกหลายหลายสถานที่ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เมื่อฉันเข้าไปในกลุ่ม lightroom … สิ่งที่ฉันได้
.
06/08/25 งานภายใน กทม. 21.30 น. ✌🏻
ล่าสุด วันนี้ (7 ส.ค.) “จ้ะ นงผณี” ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดฮา หลังจากคุณแม่จองเจ้าตังคงจะไปเห็นภาพของลูกสาวคู่กับผู้นำกัมพูชา จึงเกิดความเป็นห่วงโทรศัพท์ มาหาลูกสาว ซึ่ง “จ้ะ” ก็ได้ระบุข้อความเล่าว่า
“เมื่อแม่โทรมาไม่ได้รับ.. แล้ว ฉันโทรกลับ
จ๊ะ : ว่าไงแม่
แม่ : หนูเล็กไปหาไอ้วุ้นเส้นหรอ
จ๊ะ : ใครบอก
แม่ : เห็นในเฟส หนูเล็กไปนั่งกับมันได้ไง
(หลังจากนั้น แม่ด่ายับ ทั้งวุ้นเส้นและฉัน ใครก็ได้ อธิบายแม่ฉันที)
….
โอ๊ยยยย กูจะบ้า ชีวิต!!“
โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างสนทนากับคุณแม่ให้ขาวเน็ตได้ฟังไว้ในคอมเมนต์อีกด้วย