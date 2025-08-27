ไทย-สวีเดน ยกระดับความสัมพันธ์สู่ 'หุ้นส่วนยุทธศาสตร์' ตอกย้ำมิตรภาพ 157 ปี

"ไทยและสวีเดนยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็น 'หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์' อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานกว่า 157 ปี การประกาศครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นระหว่างการเยือนสวีเดนของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย เพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และความมั่นคง"
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. เพจสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ "ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและมั่นคงระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องถึง 157 ปี กับประเทศไทย
การประกาศครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย
โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และผลักดันความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค
ระหว่างการเยือน นายมาริษได้เข้าพบกับ นาง Maria Malmer Stenergard รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบระหว่างประเทศที่อิงตามกฎกติกา
นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาสำคัญที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นวัตกรรม การค้า และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นี้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมีรากฐานมาจาก สนธิสัญญามิตรภาพ การพาณิชย์ และการเดินเรือฉบับแรกที่ลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2411
ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติถือเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีบริษัทสวีเดนกว่า 100 แห่งที่ดำเนินกิจการในไทย มีชาวสวีเดนกว่า 220,000 คนเดินทางมาเยือนไทยในแต่ละปี และมีชาวไทยประมาณ 70,000 คนที่อาศัยอยู่ในสวีเดน
การยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญและเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศไทยและสวีเดนที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต