รมว.กต.เยือนสวีเดนทางการรอบ 7 ปี ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมมือยุโรปนำไทยสู่ “Green economy“

“มาริษ“ เยือนสวีเดน อย่างเป็นทางการในรอบ 7 ปี เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือสหภาพยุโรป นำไทยก้าวสู่ “Green economy“
วันที่ (24 สิงหาคม 2568) เวลา 08:20 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสวีเดน นายมาริษ เสี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงยัง กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในโอกาสเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 ส.ค. 2568 การเดินทางเยือนสวีเดนครั้งนี้ นับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในรอบ 7 ปี และจะร่วมลงนามในเอกสารความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย-สวีเดน (Thailand-Sweden Strategic Partnership)
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า การเยือนสวีเดนครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างไทยกับสวีเดนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติให้เป็นยุทธศาสตร์ที่แท้จริง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ทั้งนี้สวีเดนเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม สหภาพยุโรป เป็นประเทศที่อยู่ในสแกนดิเนเวียและอยู่ในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในหลายมิติ ทั้งในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางเทคโนโลยี แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งต่อไปในอนาคตการเกษตร จะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) และจำเป็นจะต้องเข้าใจการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเกษตรสีเขียว ปราศจากการทำลายสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีเป้าหมายสำคัญ ในด้านนโยบาย การเปลี่ยนผ่านสีเขียว หรือ Green Transition ที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ การ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) และ เทคโนโลยีสีเขียว หรือ Green Technology เนื่องจากภายในปีหน้าสหภาพยุโรปจะเริ่มวางมาตรการ คุณสมบัติทางด้านการค้าการลงทุน อยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาด ซึ่ง Green Transition นี้ จะรวมมติต่างๆของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ของ Green Transition ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง การเงินสีเขียว (Green finance) , พลังงานสีเขียว (Green energy), ชุมชนสีเขียว (Green community) ตลอดจนการพัฒนาทางด้าน AI และ เศรษฐกิจดิจิทัล