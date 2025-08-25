“จูน ณัณณิริณ” สุขล้นวันเกิดย้อนหลัง แฟนคลับกว่า 300 ร่วมทำบุญ – “เอนจอย ธิดารัตน์” โผล่เซอร์ไพรส์ เคียงข้างไม่ห่าง

อบอุ่นละมุนสุดหัวใจ! “จูน–ณัณณิริณ” ฉลองวันเกิดย้อนหลังท่ามกลางแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติ ที่รวมตัวกันทำบุญและมอบคำอวยพร ขณะที่ “เอนจอย–ธิดารัตน์” ควงเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์ ดูแลไม่ห่างตลอดงาน เติมความฟินให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรัก
มาแรงเกินต้านสำหรับนักแสดงสาว “จูน–ณัณณิริณ วโรกรวัชระคุณณ์” จากซีรีส์ยูริ “รินไม่มีวันรัก Denied Love Series” ที่ล่าสุดแฟนคลับจากด้อม J-Land ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 300 คน พร้อมใจกันรวมตัวจัดกิจกรรม “JUNE’S BIRTHDAY PROJECT 2025” ทำบุญฉลองวันเกิดย้อนหลัง (18 สิงหาคม) ให้สาวจูน ที่วัดยานนาวา เขตสาทร ท่ามกลางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขอบอุ่นที่อบล้อมไปทั่วงาน
แต่โมเมนต์ที่ทำเอาหัวใจแฟน ๆ แทบละลาย คือการโผล่มาเซอร์ไพรส์ของคู่จิ้นคนสำคัญ “เอนจอย–ธิดารัตน์ ปรือทอง” ที่นอกจากจะมาร่วมทำบุญแล้ว ยังคอยดูแล “จูน” เจ้าของวันเกิดอย่างใกล้ชิดไม่ห่างสายตา สร้างบรรยากาศหวานละมุนให้แฟน ๆ ได้ยิ้มฟินกันถ้วนหน้า
งานนี้ยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อ “เอนจอย” หอบเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์ ร่วมกับครอบครัวของสาวจูน ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความทรงจำแสนประทับใจที่ทั้ง “จูน–เอนจอย” และแฟนคลับจะไม่มีวันลืม