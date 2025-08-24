มาเลเซียเปิดเดินรถไฟ ETS3 รุ่นใหม่ล่าสุด ถึงสถานีคลวง รัฐยะโฮร์

กษัตริย์มาเลเซียทรงขับรถไฟ ETS3 เที่ยวปฐมฤกษ์ กัวลาลัมเปอร์–คลวง พร้อมเปิดสวนสาธารณะทางรถไฟแห่งแรกของประเทศ ขณะที่การรถไฟมาเลเซียเปิดเดินรถขบวนพิเศษ จากเคแอลเซ็นทรัล ใช้เวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 90 ริงกิต
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่างอิบราฮิมแห่งมาเลเซีย ทรงประกอบพิธีเปิดบริการรถไฟฟ้า EMU รุ่น ETS3 สำหรับเส้นทางภาคใต้ของคาบสมุทรมาลายู ที่สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ โดยทรงขับรถไฟด้วยพระองค์เอง จากสถานีกัวลาลัมเปอร์ ถึงสถานีคลวง (Kluang) รัฐยะโฮร์ ระยะทาง 285 กิโลเมตร ซึ่งรถไฟขบวนดังกล่าวมีขีดความสามารถในการทำความเร็วได้สูงสุด 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ถึงสถานีปลายทางคลวง
จากนั้น ทรงทำพิธีเปิดสวนสาธารณะ ลามาน เรล มาห์โกตา (Laman Rel Mahkota) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนานไปกับทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร โดยเนรมิตทางรถไฟเดิมให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะสวนรถไฟที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศ พร้อมอนุรักษ์มรดกทางรถไฟ ได้แก่ ป้ายบอกทางเก่า รางรถไฟ ชานชาลา จุดพักระหว่างทาง และสะพานคนเดินไว้ เข้ากับภูมิทัศน์ร่วมสมัย
สวนสาธารณะดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกิจการร่วมค้า SIPP-YTL ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกอมัส-ยะโฮร์บาห์รู (Gemas-Johor Bahru Electrified Double-Tracking Rail Project หรือ Gemas - JB EDTP) โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ (25 ส.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน
อีกด้านหนึ่ง นายแอนโทนี่ โลค รมว.คมนาคมมาเลเซีย เปิดเผยว่า บริการรถไฟ ETS3 ระหว่างสถานีเคแอล เซ็นทรัล (KL Sentral) ถึงสถานีคลวง จะเปิดให้บริการในวันที่ 30 ส.ค. โดยสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน KTMB Mobile (KITS Style) เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และเว็บไซต์ทางการของ KTMB
ก่อนหน้านี้นายโลค กล่าวว่า ขบวนรถไฟ ETS3 จำนวน 2 ชุดที่มาถึงมาเลเซียกำลังอยู่ระหว่างทดสอบทางเทคนิค หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในเดือนนี้ ส่วนขบวนรถไฟที่เหลืออีก 8 ชุด กำลังประกอบที่โรงงาน CRRC Rolling Stock Centre ในเมืองบาตูกาจาห์ รัฐเปรัก โดยรถไฟทั้ง 10 ขบวนกำหนดให้บริการเต็มรูปแบบภายในต้นปี 2569
อีกด้านหนึ่ง การรถไฟมาลายา (KTM Berhad) เปิดให้สำรองที่นั่งรถไฟ ETS3 ได้แก่ เที่ยวไป ขบวนที่ EP9511 ออกจากสถานีเคแอล เซ็นทรัล 07.45 น. ถึงสถานีคลวง 11.18 น. เที่ยวกลับ ขบวนที่ EP9514 ออกจากสถานีคลวง 17.13 น. ถึงสถานีเคแอล เซ็นทรัล 20.40 น. ค่าโดยสารที่นั่งปกติ 90 ริงกิต (696 บาท) ที่นั่งชั้น Business Class 162 ริงกิต (1,252 บาท)
สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกอมัส-ยะโฮร์บาห์รู ระยะทาง 192 กิโลเมตร เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี 2562 ปัจจุบันเปิดให้บริการรถไฟ ETS จากสถานีปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส และสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ รัฐปีนัง ไปยังสถานีเซกามัต (Segamat) รัฐยะโฮร์ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา และรถไฟ ETS3 จากสถานีเคแอล เซ็นทรัล ถึงสถานีคลวง ยังคงเหลือช่วงสถานีคลวง ถึงสถานีเจบี เซ็นทรัล (JB Sentral) ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
อนึ่ง สำหรับเมืองคลวง (Kluang) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของรัฐยะโฮร์ คลวงมาจากคำว่าค้างคาวในภาษามาเลย์ ในอดีตเคยมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก แต่ปัจจุบันแทบไม่มีเหลืออีกแล้ว เนื่องจากถูกล่าและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 323,762 คน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ สตรีทอาร์ตคลวง จุดถ่ายรูปเช็กอินใจกลางเมือง ภูเขาลัมบัก ที่มีเส้นทางเดินป่าและน้ำตกขนาดเล็ก ยูเคฟาร์ม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งผลิตกาแฟยี่ห้อเทเลวิชั่น ซึ่งเป็นกาแฟคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียง และมีร้านกาแฟชื่อดัง คลวง เรล คอฟฟี่ คาเฟ่ในสไตล์รถไฟอีกด้วย