“ฮุนเซน” ฉุน “บ้านสมเด็จ” เพิกถอน ป.เอกกิตติมศักดิ์ อ้างทิ้งไปนานแล้ว ปริญญาจากไทยทั้ง 3 ใบไม่มีค่าให้เก็บเอาไว้

“ฮุนเซน” ออกอาการฉุน หลัง มรภ.บ้านสมเด็จฯ ประกาศเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อ้างทั้งไปนานแล้ว ปริญญาจากมหาวิทยาลัยไทยทั้ง 3 ใบ เพราะไม่มีค่าที่จะเก็บเอาไว้ โวตนประสบความสำเร็จเป็นนายกฯ กัมพูชาก่อนจะได้รับปริญญาพวกนี้ แต่พวกคุณมายัดเยียดให้เอง
วันที่ 22 ส.ค.68 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกประกาศ เรื่อง เพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของ สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุด ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน มีการโพสต์ข้อความว่า
“ผมทิ้งมันไปนานแล้ว มันไม่มีค่าอะไรให้เก็บรักษาไว้เลย! วันนี้ผมเห็นสถาบันการศึกษาของไทยอีกแห่งหนึ่งประกาศเพิกถอนปริญญาบัตรที่มอบให้ผมไปแล้ว ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า ผมทิ้งปริญญาบัตรทั้งสามใบจากสถาบันการศึกษาไทยที่เคยมอบให้ผมเมื่อนานมาแล้ว ปริญญาบัตรเหล่านั้นไม่มีค่าสำหรับผมเลยและไม่คุ้มค่าที่จะเก็บรักษาไว้เลย
“ปริญญาบัตรใบแรกผมได้รับในปี พ.ศ. 2544 ใบที่สองในปี พ.ศ. 2549 และใบที่สามในปี พ.ศ. 2562 ผมไม่ได้ภาคภูมิใจในกระดาษแผ่นเดียวของสถาบันของคุณเลย
“สติปัญญาและความรู้ของผมไม่ได้เกิดจากใบปริญญาหรือมหาวิทยาลัยของคุณ แต่เกิดจากคนกัมพูชาและโรงเรียนในกัมพูชาที่ให้การศึกษาแก่ผม
“ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า หากคุณลองพิจารณาช่วงเวลาที่คุณมอบประกาศนียบัตรเหล่านั้นให้ผม (ซึ่งผมไม่เคยขอจากคุณ) และเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผมรับราชการทหาร จะเห็นชัดว่าประกาศนียบัตรของคุณไม่ได้มีส่วนช่วยใดๆ ต่อความสำเร็จของผมเลย
ใบประกาศนียบัตรเหล่านั้นผมได้รับหลังจากที่ผมบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิตไปแล้ว ดังนี้:
ในปี พ.ศ. 2522 ตอนอายุ 27 ปี ผมได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2524 ตอนอายุ 29 ปี ผมได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2528 ตอนอายุ 32 ปี ผมได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
“ผมเชื่อว่าคุณคงต้องอายถ้าได้ย้อนกลับไปดูการประเมินคุณวุฒิของผมใหม่อีกครั้ง ตอนที่คุณขอให้ผมรับปริญญาของคุณ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ของผมเผยแพร่ผลการประเมินคุณวุฒิของผม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืม คุณเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ และผมอยากจะเตือนความจำคุณว่า คุณเป็นคนที่ขอให้ผมรับปริญญาเหล่านั้นพร้อมกับคำยกย่องอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับนั้นขึ้นอยู่กับผมโดยสิ้นเชิง และผมไม่เคยมองสิ่งต่างๆ อย่างงมงาย”