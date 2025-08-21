บัตรเดบิตกสิกรไทย แตะขึ้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน-สายสีม่วงได้แล้ว

รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน พัฒนาระบบ EMV Contactless รองรับบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่มีสัญลักษณ์ Visa Contactless บนบัตรได้แล้ววันนี้ ต่อจากบัตรเดบิตกรุงไทย บัตรเดบิตยูโอบี และบัตรเดบิตกรุงศรี
วันนี้ (21 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ได้พัฒนาระบบ EMV Contactless แก่ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้สามารถแตะเข้า-ออกรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา นับเป็นรายที่สี่ ต่อจากบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และบัตรเดบิตธนาคารกรุงศรี ที่เปิดให้บริการล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา
สำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรเดบิตวีซ่า (VISA) ทุกหน้าบัตรที่มีสัญลักษณ์ Visa Contactless บนบัตร ได้แก่ บัตรเดบิต K My บัตรเดบิต K Max+ บัตรเดบิต JOURNEY บัตรเดบิต K Debit Contactless BIZ รวมทั้งบัตรเดบิตลายพิเศษ บัตรเดบิต LINE BK และบัตรเดบิตที่หยุดจำหน่ายไปแล้ว หากยังไม่หมดอายุและมีสัญลักษณ์ Visa Contactless สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ บัตรพรีเพดยูทริป (YouTrip) มาสเตอร์การ์ด ที่ธนาคารกสิกรไทย ออกบัตรร่วมกับ บริษัท ยู เทคโนโลยี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถใช้ได้มานานแล้ว
อัตราค่าโดยสาร คิดตามอัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน เริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 45 บาท โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หลักสอง-หัวลำโพง-บางซื่อ-ท่าพระ) สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) เก็บยอดรวมค่าโดยสารในแต่ละวัน รวม 1 ครั้ง ต่อวัน จึงแนะนำให้เตรียมเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอต่อการตัดยอดเงินค่าโดยสารในแต่ละวัน
ยกตัวอย่างเช่น ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน วันที่ 22 ส.ค. จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกค่าโดยสาร 45 บาท ครั้งที่สองค่าโดยสาร 17 บาท ครั้งที่สามค่าโดยสาร 32 บาท รวมค่าโดยสารทั้งหมด 94 บาท ระบบจะตัดยอดเงินค่าโดยสารรวมกัน 94 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. เวลา 02.00 น.
หากยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอและระบบไม่สามารถหักค่าโดยสารรวมกันได้ ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยจะไม่สามารถใช้บัตรใบนี้ผ่านเข้า-ออกสถานีได้ เพราะติด Deny List วิธีแก้ให้เตรียมเงินในบัตรให้เพียงพอ แล้วนำบัตรไปแตะที่ประตูอัตโนมัติ (Gate) สถานีใดก็ได้ของผู้ให้บริการ ระบบจะปลด Deny List ภายใน 30-60 นาที หลังจากแตะบัตร
การตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.mangmoomemv.com โดยเพิ่มข้อมูลบัตรลงไปในเว็บไซต์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบการเดินทางย้อนหลังได้สูงสุด 60 วัน แต่ไม่สามารถเช็กยอดเงินคงเหลือในบัตรได้
ส่วนรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน) เก็บค่าโดยสารต่อเที่ยว และจะหักเงินในบัญชีทันทีที่ออกจากสถานี
สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป โดยใช้เลขที่บัตรเดบิตกสิกรไทย 16 หลักลงทะเบียน ซึ่งจะเริ่มใช้มาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 หากไม่ลงทะเบียนบัตรก่อน จะต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกติ