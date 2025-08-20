"กรมการค้าภายใน" จัดใหญ่! ชวนช้อปของดีชุมชนทั่วไทย ในงาน Soft Power Connects Local to Global 2025

กรมการค้าภายในเปิดฉาก "มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน" (Soft Power Connects Local to Global 2025) ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขายกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันนี้ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง! งานนี้พลาดไม่ได้ ทั้งช้อป ชิม ชม พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 20-31 ส.ค. ผ่านทางศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ 3 แห่ง ได้แก่ ลาน Tops ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง , ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ และ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
วันนี้ วันที่ 20 ส.ค. ตามนโยบาย กระทรวงพาณิชย์“ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน "นายวิทยากร มณีเนตร" มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน "นายกรนิจ โนนจุ้ย" ตรวจเยี่ยมและประสัมพันธ์ งานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (Soft Power Connects Local to Global 2025) ณ ลาน Tops ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
กรมฯ ได้นำสินค้าดี สินค้าเด่น และมีคุณภาพ จากตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น กว่า 38 แห่ง โดยนำสินค้าจากตลาดต้องชม เช่น ตลาดน้ำลำพญา จ.นครปฐม ตลาดน้ำไทรน้อย จ.นนทบุรี ตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา ตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่ และหมู่บ้านทำมาค้าขาย เช่น วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ จ.สระบุรี กลุ่มทอผ้าซาโอริ จ.พังงา มาจัดจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิต (Workshop) สินค้าชุมชน
นายกรนิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นส่งเสริมสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยง Soft power ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น
โดยตลาดต้องชม และหมู่บ้านทำมาค้าขาย เป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ที่ต้องการสนับสนุนคนในชุมชน ให้มีช่องทางทำมาค้าขาย สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าและศักยภาพของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นำรายได้กลับสู่ชุมชน พร้อมผลักดันให้สินค้าจากตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขาย เกิดการพัฒนาสินค้าสู่การเจรจาซื้อขายได้ในอนาคต ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรม และชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนมาท่องเที่ยวตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขาย เข้ามาท่องเที่ยวและเลือกซื้อเลือกหาสินค้าชุม อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
สำหรับ มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน” (Soft Power Connects Local to Global 2025) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
20-22 สิงหาคม 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานTops ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
วันที่ 23-27 ส.ค.68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
วันที่ 29-31 ส.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
โดยมีสินค้าดี ร้านค้าเด่น และมีคุณภาพ จากตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น กว่า 60 แห่ง ทั่วประเทศ โดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น รณรงค์การท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชน