TALON ตอกย้ำ! ผู้นำรองเท้าเพื่อสุขภาพและศูนย์สุขภาพเท้าแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย

“เพราะสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่เท้า” ด้วยประสบการณ์กว่า 54 ปี TALON เติบโตจากผู้ผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สู่การเป็นแบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพของคนไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลชั้นนำ และ TALON ยังเป็นแบรนด์แรกในไทยที่มี Foot Clinic by TALON ศูนย์สุขภาพเท้าแบบครบวงจรแห่งแรกให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเท้า(Podiatrist) ซึ่งมีเพียง 3 ท่านในประเทศ พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญการที่สามารถสั่งตัดรองเท้าและแผ่นรองเฉพาะบุคคลได้ โดยไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ในทุกเคส ครบจบทุกปัญหาสุขภาพเท้าเฉพาะบุคคล เช่น เท้าเบาหวาน, รองช้ำ, เท้าผิดรูป, เด็กเท้าแบน, ข้อเท้าล้ม และผู้ที่ต้องการเสริมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหว
พรศักดิ์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ฟุต คลีนิค จำกัด พร้อมด้วย ปทุมรัตน์ เตชะสมบูรณากิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า (Foot Specialist) เผยว่า “จุดเด่นที่ทำให้ TALON ได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชั้นนำ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเท้า ก็คือเรื่องของการบริการ เรามีตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทันสมัย เช่น 3D Foot Scanner จากอิตาลี และ Foot Pressure Sensor in Motion ที่วิเคราะห์แรงกดระหว่างการเดินได้แม่นยำกว่าการตรวจทั่วไป และรองเท้า Rebecca Lim’s by TALON เป็น รองเท้าเพื่อสุขภาพดีไซน์ทันสมัยจากเกาหลี ผลิตจากวัสดุ นาโนไมโครไฟเบอร์ นุ่ม เบา ยืดหยุ่นตามรูปเท้า รองรับแรงกด ลดอาการเจ็บ พร้อมเสริมแผ่นรองเฉพาะบุคคลตามอาการได้ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหา เท้าแบน เท้าบวม กระดูกโปน นิ้วเก เป็นต้น”
ผู้บริหารเผยต่ออีกว่า “เราไม่ได้ขายแค่รองเท้าสุขภาพ แต่เราช่วยแก้ปัญหาเท้าจริงจัง หากลองใช้รองเท้าสุขภาพทั่วไปแล้วยังไม่ดีขึ้น TALON แนะนำให้เข้ารับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เรามีการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเท้า (Podiatrist) ซึ่งมีอยู่เพียง 3 ท่านในประเทศไทย เพื่อให้คำแนะนำพร้อมแก้ไขในทุกปัญหาสุขภาพเท้า ที่ประจำอยู่ Foot Clinic by TALON ศูนย์สุขภาพเท้าแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ที่ พระราม2 จึงทำให้สามารถเลือกรองเท้าได้เหมาะกับสุขภาพเท้าเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่มักละเลยกับการดูแลสุขภาพเท้า ทั้งที่เท้าเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดในการเคลื่อนไหว หากมีปัญหาจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตโดยตรง เราจึงมุ่งหวังที่จะเป็นทางเลือกของคนไทยในการดูแลสุขภาพเท้าแบบครบวงจร TALON ไม่ได้จำหน่ายเพียงรองเท้าเพื่อสุขภาพทั่วไป แต่เราต้องการเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆ”
สามารถทดลองรองเท้าหรือรับบริการสั่งตัดเฉพาะบุคคลได้ที่ Foot Clinic by TALON พระราม 2 , Rebecca Lim’s by TALON สาขาไอคอนสยาม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลลาดพร้าว และที่โรงพยาบาลกรุงเทพ, บำรุงราษฎร์,พระราม 9 สนใจบริการ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร 02-896-3800 LINE Official: @talon เว็บไซต์: www.talon.co.th และหากคุณเป็น โรงพยาบาล หรือคลินิกกายภาพบำบัด ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเท้าผิดรูป ขายาวไม่เท่ากัน หรือเบาหวาน TALON พร้อมให้บริการออกแบบรองเท้าและแผ่นรองทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการตรวจสุขภาพเท้าผ่าน VDO Call และสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้าเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย