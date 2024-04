NAM จับมือ Somnics Inc. ลุยขยายตลาดสินค้ากลุ่ม Healthcare consumer ในเอเชีย

"นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น" ร่วมมือ กับ "Somnics Inc." ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลกจากไต้หวัน วางแผนตั้งบริษัร่วมกันเพื่อลุยขยายตลาด จำหน่ายเครื่องมือแพทย์กลุ่มการนอนในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมมีแผนตั้งศูนย์บริการ และฐานการผลิตในอนาคต ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายปีแรก 3-5% จากมูลค่าตลาดในไทยที่มีกว่า 500-700 ล้านบาทต่อปี หนุนอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความเข้าใจร่วมกันกับบริษัท Somnics Inc. เพื่อขยายตลาดและการจัดจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้ากลุ่ม iNAP ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต รวมถึงการตั้งฐานการผลิตสินค้ากลุ่ม iNAP ในประเทศไทย เพื่อขยายสู่การส่งออก ซึ่ง Somnics, Inc. ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก“การร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามแผนการขยายตลาดสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และขยายฐานรายได้ของ NAM ที่ปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะในโรงพยาบาล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และสถานพยาบาลหรือที่เรียกว่า B2B โดยบริษัทมีแผนการวิจัยและผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อขยายสินค้าไปกลุ่ม B2C ให้มากขึ้น”Mr.Chung-Chu Chen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Somnics, Inc. กล่าวว่า ในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) หรือผลิตภัณฑ์ iNAP โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อมอบวิธีการที่เรียบง่าย สะดวกสบาย และรอบคอบแก่ผู้ป่วยในการรักษา OSA และช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้ตามธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะนอนที่ไหนก็ตาม อีกทั้งเพิ่มทางเลือกในการป้องกัน แก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการนอนให้กลุ่มลูกค้าที่ประสบปัญหานอนกรน และ OSAสำหรับ iNAP ย่อมาจาก Intraoral Negative Airway Pressure therapy เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยอาศัยเทคโนโลยี Intra Oral Negative Air Pressure Therapy (iNAP) ที่จะสร้างแรงดูดอากาศอ่อนๆ ภายในช่องปาก ส่งผลให้อวัยวะภายในช่องปากและลิ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริมการหายใจได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติทั้งนี้ บริษัทได้มีการจดสิทธิบัตรมากกว่า 190 รายการในไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และแถบประเทศในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม เดิมบริษัทจัดจำหน่ายประมาณ 37 ประเทศทั่วโลก และขณะนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มเข้าทำตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียอนึ่ง Somnics, Inc. จดทะเบียนบริษัทในไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2010 มีชื่อเสียงทั่วโลก มีการจดสิทธิบัตรมากกว่า 190 รายการ ได้รับ Certificates ทางการแพทย์มากกว่า 10 รายการ เช่น ISO 13485:2003 EN ISO 13485:2012 & ISO 9001:2008 EC Certificate on MDD (93/42/EEC) GMP Certificate US FDA CE Mark TGA MOH CAB/MDA DMEHW HAS MDCO MDCD เป็นต้น