สรรพากรไล่บี้วัดใช้ e-Donation ทำบุญสแกนจ่าย ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี เริ่มปี 69

พบอธิบดีกรมสรรพากร ทำหนังสือถึงสำนักพุทธฯ แจ้งขอความร่วมมือวัดจัดการทำระบบ e-Donation ให้เรียบร้อยก่อน 1 ม.ค. 69 เพื่อให้คนที่ทำบุญต้องสแกนทำบุญผ่านแอปฯ แล้วส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากรเท่านั้น ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี เพื่อลดภาระไม่ต้องเก็บหลักฐาน เพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือแก่วัด ถ้าวัดไหนไม่มี QR ไปติดต่อสรรพากร
วันนี้ (17 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่วัดวาอาราม โดยให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร โดยผู้บริจาคได้รับสิทธิลดหย่อนเงินบริจาคหรือหักรายจ่ายการบริจาค ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
โดยกรมสรรพากรได้ขอความร่วมมือสำนักพุทธฯ ประชาสัมพันธ์ไปยังวัดต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาทุกวัด ให้ตรวจสอบข้อมูลการมีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคและลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2569 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หากไม่พบข้อมูล สามารถติดต่อขอมีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่วัดตั้งอยู่
ส่วนวัดที่มีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร บนเว็บไซต์กรมสรรพากร (สำหรับวัดที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด) โดยขอความร่วมมือผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัด หรือผู้รับมอบอำนาจมาแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่วัดตั้งอยู่ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
1. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งวัดพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. สำเนาหนังสือการแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัดพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแสดงตัวและยื่นเอกสารหลักฐานแทน
โดยกรมสรรพากรได้มอบหมายให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร รวมทั้งประสานงานธนาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่วัดในการใช้งานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร กรณีการรับบริจาคผ่านธนาคาร (QR Code หรือ Bar Code)
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การพัฒนาวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่วัดวาอาราม โดยให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ และได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วมากขึ้น และลดภาระให้หน่วยรับบริจาคไม่ต้องจัดทำและเก็บหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ ส่งเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของหน่วยรับบริจาค โดยผู้บริจาคต้องใช้ระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรเท่านั้น มาตรการดังกล่าวมีผลทั้งวัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สำหรับผู้บริจาค จากเดิมบริจาคเป็นเงินสดและรับใบอนุโมทนาบัตรเป็นหลักฐานเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี เปลี่ยนเป็นการสแกนจ่ายผ่าน QR Code เพื่อบริจาค ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารทุกธนาคาร หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ธนาคารจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเจ้าของบัญชีให้แก่กรมสรรพากร อาจให้ผู้บริจาคทำเครื่องหมายถูก หรือยินยอมเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีก่อนทำรายการบริจาค โดยผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ตรวจสอบย้อนหลังได้ที่เมนู My Tax Account บนเว็บไซต์กรมสรรพากร
อนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการ e-Donation แล้ว 7 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ธนาคารมิซูโฮ และ ธนาคารออมสิน โดยธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ จะทยอยเปิดให้บริการตามความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ แต่ละธนาคารพาณิชย์อาจมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกัน โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่คอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ มีหลายธนาคารอำนวยความสะดวกแก่หน่วยรับบริจาค ในการออกคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับการบริจาค อาทิ
- กรุงไทยเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) https://termboon.krungthai.com/termboon-web/
- ปันบุญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี https://www.punboon.org
- QR สาธุ ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/online/qrcenter
- ปิ๊บ QR e-Donation ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/e-donation.aspx
- SCB ทำบุญทันใจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) https://www.scb.co.th/th/personal-banking/other-services/e-donation