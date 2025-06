ออมสินเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ชุดใหม่ “GSB NOW x น้องออมโม่มูเตลู”

ดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้ที่นี่ คลิก https://to.gsb.or.th/wjFPheI 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account GSB NOW พร้อมตอบแบบสอบถามและดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ชุด GSB NOW x น้องออมโม่มูเตลู ในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง ดังนี้- รอบที่ 1 : 13 พฤษภาคม 2568 - 11 มิถุนายน 2568 ลุ้นรับ สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล และประกาศผล 30 มิ.ย. 2568 ผ่าน LINE GSB NOW- รอบที่ 2 : 12 มิถุนายน 2568 – 11 กรกฎาคม 2568 ลุ้นรับ สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล และประกาศผล 30 ก.ค. 2568 LINE GSB NOW- รอบที่ 3 : 12 กรกฎาคม 2568 – 10 สิงหาคม 2568 ลุ้นรับ สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล และประกาศผล 29 ส.ค. 2568 ผ่าน LINE GSB NOW2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทนของธนาคารออมสินเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 7 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด4. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ๋ เลขที่ 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องมี หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล5. ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล6. ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ท่านอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรม9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม11. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด