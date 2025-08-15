ตำรวจเขมรคุมตัว “เลิฟ ริยา” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังไปศาล หลังบุกรวบคาบ้านพักเมื่อวานนี้

สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานความคืบหน้ากรณีการจับกุม ออกญา เชง ศรีรัตน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เลิฟ ริยา” แม่ค้าโลชั่นออนไลน์ชื่อดัง ล่าสุดวันนี้(15 ส.ค.) ตำรวจจังหวัดกันดาลได้ส่งตัวเธอไปยังศาลจังหวัดกันดาลในช่วงบ่าย หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนที่สถานีตำรวจ
เลิฟ ริยา ถูกตำรวจจับกุมในบ้านพักเมื่อเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ภายใต้การประสานงานของอัยการประจำศาลจังหวัด และพลตรี ชูอุน โสชิต ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกันดาล
Fresh News ระบุว่า การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากแม่ค้าโลชั่นชื่อดังรายนี้ใช้ถ้อยคำยั่วยุบนโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนกัมพูชาบางสำนักระบุว่า สาเหตุที่ “เลิฟ ริยา” ถูกจับกุม เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ส.ค.เธอได้ไลฟ์สด ประกาศว่ายังคงนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต่อไป ทำให้เกิดกระแสต่อต้านเธอขึ้นมาชั่วข้ามคืนทันที เนื่องจากชาวกัมพูชาในขณะนี้ถูกปลุกปั่นให้เชื่อว่าการสนับสนุนสินค้าไทยเท่ากับนำเงินให้ไทยซื้ออาวุธมาทำร้ายชาวกัมพูชา
และวานนี้(14 ส.ค.) เฟซบุ๊กสำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ ดร.โชติ บุนทัง ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ ประจำราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา ว่า กรณี “เลิฟ ริยา” แม่ค้าขายโลชั่นออนไลน์ ที่ประกาศว่ายังคงขายสินค้าไทยนั้น ถือเป็นการทรยศ เพิกเฉยต่อสวัสดิภาพของกองทัพ และเพิกเฉยต่อการดูหมิ่นเหยียดหยามของกลุ่มหัวรุนแรงไทยที่มีต่อกัมพูชา
ดร.โชติ บุนทัง ยังเรียกร้องให้บุคคลที่มีชื่อเสียงของกัมพูชารวมพลังกันทำทุกวิถีทางเพื่อประเทศชาติ ด้วยการต่อต้านการรุกรานของไทย เพื่อให้กัมพูชามีสันติภาพ
ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาภายใต้การประสานงานของอัยการและภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกันดาล ได้บุกเข้าจับกุม เลิฟ ริยา ที่บ้านพักในตำบลโบเรย์ เอ็มแอล เมืองตากเมา จังหวัดกันดาล ทันทีหลังการจับกุม ตำรวจได้ส่งตัวเลิฟ ริยา ไปยังสำนักงานตำรวจจังหวัดเพื่อสอบสวนและดำเนินการต่อไป