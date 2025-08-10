เขมรพาทูตทหาร 9 ประเทศดูความเสียหายวัด-โรงเรียน อ้างโดน ทอ.ไทยยิงถล่ม

กัมพูชานำผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 14 นาย จาก 9 ประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยเพื่อสังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิง พร้อมเยี่ยมผู้ลี้ภัยและดูความเสียหายของวัดและโรงเรียน อ้างถูกกองทัพอากาศไทยยิงถล่มเสียหายหนัก
เช้าวันนี้(10 ส.ค.) พล.ท.หญิง มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า ในวันนี้ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 14 นาย จาก 9 ประเทศ มีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงที่ชายแดนและเยี่ยมผู้ลี้ภัย หลังจากที่กัมพูชาได้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทยอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) ที่ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งรวมถึงการหยุดใช้อาวุธทุกประเภท การงดการระดมกำลังทหาร และการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนซึ่งนำโดยมาเลเซียเพื่อติดตามการปฏิบัติตามการหยุดยิง ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะลดความตึงเครียด ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน และจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามการหยุดยิง ขณะที่ฝ่ายกัมพูชายังได้ร้องขอให้ปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่อยู่ในความควบคุมตัวของกองทัพไทยด้วย
พล.ท.มาลี กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำราชอาณาจักรกัมพูชา (MACPP) ประจำการทั้งในและนอกประเทศกัมพูชา ได้เดินทางออกจากกรุงพนมเปญไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และที่อยู่ที่แท้จริงของผู้ลี้ภัยหลังจากการถอนกำลังของกัมพูชา และเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วม 14 คน จาก 9 ประเทศ ในบรรดาผู้ช่วยทูตทหารทั้ง 9 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย ผู้ช่วยทูตทหารอังกฤษ ผู้ช่วยทูตทหารแคนาดา ผู้ช่วยทูตทหารจีน ผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศส ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น ผู้ช่วยทูตทหารเกาหลีใต้ ผู้ช่วยทูตทหารลาว และผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม
พล.ท.หญิง มาลี กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสถานการณ์จริงบริเวณชายแดนของผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศทั้ง 9 นาย นำโดย พล.ท.พัท วิบูลโสภาค รองอธิบดีกรมการเมืองและการต่างประเทศ และอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมกัมพูชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกจำนวนหลายนาย เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจจะดำเนินไปอย่างราบรื่น การมีส่วนร่วมของประเทศพันธมิตรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันที่จะทำให้การหยุดยิงประสบความสำเร็จและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนามาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
ภารกิจตรวจเยี่ยมชายแดนและค่ายผู้ลี้ภัยของผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมวิสามัญคณะกรรมการชายแดนกัมพูชา-ไทย (การประชุมวิสามัญคณะกรรมการชายแดนกัมพูชา-ไทย) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่งเห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบ
ด้านสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ รายงานว่า ผู้แทน 14 คน จาก 9 ประเทศ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในอำเภอบันทายอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ หลังจากที่กัมพูชาได้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง
คณะผู้แทนได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านทมาดวน ในตำบลกกม่อน ซึ่งชาวบ้านอ้างว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายและยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัย
ก่อนหน้านี้ นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) อ้างว่า พบระเบิดเอ็มเค-84 ที่ยังไม่ระเบิด ในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุโจมตีทางอากาศอย่างหนักโดยกองทัพอากาศไทยระหว่างการปะทะกันเมื่อเร็วๆ นี้
พนมเปญโพสต์ อ้างว่า คณะที่ลงพื้นที่ได้พบความเสียหายอย่างหนักที่โรงเรียนประถมตาเมือนเสนชัย และวัดตาเมือนเสนชัย ซึ่งเคยถูกโจมตีโดยกองทัพไทยระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม
นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้เยี่ยมชมสถานที่หลบภัยวัดพนม ทมากัมบอร์ ในเมืองสำโรง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวผู้พลัดถิ่น
พนมเปญโพสต์ ระบุด้วยว่า การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและความต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คณะผู้แทนประกอบด้วยตัวแทนจากออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว สหราชอาณาจักร และเวียดนาม เพื่อเน้นย้ำถึงความสนใจระดับนานาชาติต่อความตึงเครียดบริเวณชายแดนและผลกระทบด้านมนุษยธรรม