“แม่บุ๋ม” ซัดกลับเขมร 1 ดอก ยันมีมงกุฎเดียว ไม่ถึง 18 มงกุฏ

“บุ๋ม ปนัดดา” รับผ้ายันต์และเหรียญครุฑ จากหลวงพ่อวราห์ วัดโพธิ์ทอง เพื่อนำไปมอบให้ทหารชายแดน ฟาดกลับสื่อเขมรพาดหัวข่าวเหน็บแนมไทยใช้มงกุฏนางงาม แต่กัมพูชาใช้ความจริงสู้ ยันถึงใช้มงกุฏ ก็มีมงกุฏเดียว ไม่มีถึง 18 มงกุฏ พร้อมประณามเหตุวางทุ่นระเบิด
จากกรณีที่ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ ศบ.ทก.ได้แต่งตั้ง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และนางสาวไทยประจำปี 2543 ให้เป็นโฆษกจิตอาสา เพื่อตอบโต้ พล.ท.หญิง มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และต่อมา สำนักข่าว “พนมเปญโพสต์” ของกัมพูชา ได้พาดหัวข่าวเหน็บแนมว่า “ไทยใช้มงกุฏนางงาม แต่กัมพูชาใช้ความจริงสู้” นั้น
ล่าสุดวันนี้(9 ส.ค.) “บุ๋ม ปนัดดา” ได้เดินทางไปที่วัดโพธิ์ทอง บางมด กรุงเทพฯ เพื่อรับผ้ายันต์และเหรียญครุฑ จากหลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาสวัดฯ นำไปแจกจ่ายให้กับทหารด่านหน้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และเงิน 500,000 บาทเพื่อนำไปสร้างและซ่อมแซมบังเกอร์ของทหาร รวมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภค
“บุ๋ม ปนัดดา” ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีการพาดหัวข่าวของสื่อกัมพูชา ว่า ถ้าประเทศไทยใช้มงกุฎก็เป็นมงกุฎเดียว เราไม่ถึง 18 มงกุฎ ขอให้สบายใจได้ ซึ่งมงกุฎคือสิ่งหนึ่งที่ทำงานและตนเองภูมิใจ นอกจากนี้ตนมีทั้งมงกุฎ สมองและประสบการณ์ในการทำงาน เพราะได้ลงพื้นที่ทำงานกับประชาชนที่เดือดร้อน
“บุ๋ม ปนัดดา” ยังได้ประณามกัมพูชา กรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาในำมาวางไว้ในพื้นที่ของประเทศไทย ว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ และถือเป็นการผิดอนุสัญญาอนุสัญญาออตตาวา และขัดกับข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน
ส่วนกรณีที่ฝั่งกัมพูชาขอให้ทหารไทยหยุดใช้หนังสติ๊กนั้น “บุ๋ม ปนัดดา” บอกว่า ฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ซึ่งทหารกัมพูชาชอบโซเชียลและได้มีการถ่ายคลิปว่ามีการประดิษฐ์หนังสติ๊กเพื่อยิงใส่ทางทหารไทย ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานและถ้าหากเราตอบโต้ ก็สามารถทำได้แต่เราคงไม่เล่นแบบเด็กๆ ดังนั้นขออย่างอแง
เมื่อถามว่าตอนนี้อยากฝากอะไรถึง พล.ท.หญิงมาลี หรือไม่ “บุ๋ม ปนัดดา” บอกว่ายังไม่มี ขอทำหน้าที่ของตนเองในการตอบโต้ข่าวปลอมให้ดีที่สุดก่อน