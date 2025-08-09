xs
บพข. ชวนเปิดโลก “ภูมิปัญญา 5.0” สัมผัสอนาคตนวัตกรรมไทย ในงาน อว.แฟร์ 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงาน “อว.แฟร์ 2568” ระหว่างวันที่ 9 - 17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยแนวคิด “นวัตกรรมจากวิถีไทย: The Soulful Rhythm of Thai Innovation” ที่จะพาผู้เข้าชมทุกคนเดินทางสู่อนาคตของประเทศไทย ผ่านนวัตกรรมที่ผสานความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างลงตัว

นายศวัส สังขนันท์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ บพข.กล่าวว่า “งาน อว.แฟร์ ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงนโยบายของประเทศในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่ง บพข. ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอแนวคิด ‘นวัตกรรมจากวิถีไทย’ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย ล้วนเป็นต้นทุนที่มีคุณค่าและศักยภาพมหาศาล

เราไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรม หรือทรัพยากรทั่วไปในชีวิตประจำวัน หากแต่มองว่าเป็นขุมทรัพย์ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าใหม่ได้ ผ่านการบูรณาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และนวัตกรรม จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูงในตลาดโลก

บูธของ บพข. ในปีนี้ จึงเปรียบเสมือนภาพจำลองของอนาคตเศรษฐกิจไทย ที่วิถีชีวิตแบบไทยและเทคโนโลยีล้ำสมัยเดินเคียงข้างกัน เพื่อเสริมพลังในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศอย่างยั่งยืน — และนี่คือภารกิจที่ บพข. มุ่งมั่นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเหล่านี้”


5 โซนนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ในบูธ บพข.

งาน อว.แฟร์ ในปีนี้ บพข. ภูมิใจนำเสนอ “ภูมิปัญญา 5.0” ที่สะท้อนถึงการนำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ทรัพยากรไทย และภูมิปัญญาไทย มายกระดับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก โดยแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่

PMUC Space & Information: ร่วมเรียนรู้ภารกิจสำคัญของ บพข. ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมรับของที่ระลึกจากกิจกรรมภายในโซน

โซนกีฬาไทยและความเชื่อ (Thai Martial Art Muay Thai Verse Zone): จำลองสนามมวยไทย พร้อมกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ เช่น เป้าซ้อมมวยไทยเทคโนโลยี IoT และเกม “มวยไทยเวิร์ส” นอกจากนี้ยังมีเกม ‘Mythophobia’ ซึ่งเป็นเกมผีอาเซียนในจักรวาลนฤมิตที่นำเสนอเรื่องราวผ่านเทคนิค Immersive Room Experience

โซนดนตรีและศิลปะไทย (Music & Art Entertainment Zone): ดื่มด่ำเสียงดนตรีบำบัดจากอีสานและสมุนไพรอายุรเวท ที่ผสานกับประสาทวิทยาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ในธีม Revitalize & Resonate: The Tech & Tradition of Future Wellness
โซนอาหารและสมุนไพรไทย (Meta Super Market Zone): จำลองซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เช่น โปรตีนจิ้งหรีด, สุราพื้นบ้านจังหวัดแพร่ที่ส่งออกจีน, สารสกัดเพิ่มกลิ่นรสจากกะเพราและสะระแหน่ และปากกาทดสอบกลิ่นจากสมุนไพร

โซนคมนาคมไทย (City Transportation): นำเสนอ รถไฟฟ้ารางเบา เรือไฟฟ้า โดรนส่งของ และรถไฟไทยทำ ในรูปแบบตู้โดยสารจำลอง พร้อมข้อมูลเชิงลึกผ่าน LED Interactive Display ที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพอนาคตการเดินทางของไทย
กิจกรรมไฮไลต์และชมการสาธิตนวัตกรรมสุดล้ำกับ ‘ภูมิปัญญา5.0’ ที่ไม่ควรพลาด

ร่วมเปิดโลกแห่งงานวิจัยไทยผ่านกิจกรรมบนเวที ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป

10 ส.ค. | PMUC Innovation Showcase : หุ่นยนต์สนับสนุนการเคลื่อนไหวร่างกายต้นทุนต่ำ รองรับสังคมสูงวัย
ร่วมชมการสาธิตหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำเพื่อการฟื้นฟูร่างกายนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

12 ส.ค. | หมอลำและมหาหมอลำสู่สากล “International Mor Lum and Ma-Ha Mor Lum Festival"
เชิญคนรักวัฒนธรรมและสาย Creative ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการยกระดับ “หมอลำ” สู่สากลและมหาหมอลำ สัมผัสพลังของ Soft Power ไทยจากงานวิจัยที่ต่อยอดสู่เวทีโลก

13 ส.ค. | IDE Day 2025 : Innovation Exchange

ผู้บริหาร นักลงทุน และสตาร์ทอัพห้ามพลาด! กับเวทีแสดงพลังของระบบนิเวศ IDEs จุดประกายการเติบโตของ “ธุรกิจนวัตกรรมพันล้าน” ผ่านการแลกเปลี่ยนและจับคู่โอกาส

16 ส.ค. | เทคโนโลยีและวิถีแห่งสุขภาวะของอนาคต Revitalize & Resonate : The Tech & Tradition of Future Wellness
เชิญพบกับแนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ บูรณาการสมุนไพรอายุรเวท ดนตรีบำบัด และองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
17 ส.ค. | Transforming Challenges into Opportunities: Pitching Concept Proposal

เวทีปิดท้ายสุดเข้มข้นสำหรับนักวิจัยและภาคเอกชนที่ต้องการผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดจริง ร่วมพัฒนาและนำเสนอโครงการภายใต้แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ เพื่อนวัตกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนในระดับประเทศและโลก

"เราขอเชิญชวนทุกท่าน ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย และประชาชนทั่วไป มาสัมผัสกับผลงานที่ บพข. ให้การสนับสนุน ซึ่งไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลอง แต่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ที่บูธของเรา ท่านจะได้เห็นว่า ‘ผี’ และ ‘ความเชื่อ’ แบบไทยๆ กลายเป็นเกม Metaverse ระดับอาเซียนได้อย่างไร หรือ ‘มวยไทย’ ศิลปะป้องกันตัวของเราจะโลดแล่นในโลกเสมือนจริงได้อย่างน่าตื่นเต้นเพียงใด ท่านจะได้เห็นนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มทรัพยากรไทย อาทิ ‘โปรตีนจิ้งหรีด, โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย, สารสกัดเพิ่มกลิ่นรสจากกะเพราและสะระแหน่’ และ ‘รถไฟไทยทำ’ ที่เป็นฝีมือคนไทย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานที่เราตั้งใจจัดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเปิดประตูสู่การจับคู่ธุรกิจ เราต้องการให้ทุกคนเห็นว่างานวิจัยและนวัตกรรมคือเรื่องใกล้ตัว ที่สามารถสร้างทั้งความสนุก แรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน" นายศวัส กล่าวทิ้งท้าย

อย่าพลาดโอกาสสำคัญในการร่วมค้นพบพลังของงานวิจัยไทยในงาน อว.แฟร์ 2568 ระหว่างวันที่ 9–17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธ บพข. เปิดประสบการณ์ใหม่ผ่าน “นวัตกรรมจากวิถีไทย” ที่ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตของประเทศไทยอย่างยั่งยืน























