ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ “Go Healthy with Taiwan” เชิญชวนทั่วโลกผนึกกำลังสร้างสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไต้หวันในอุตสาหกรรมสุขภาพ สู่สายตา ชาวโลก และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ระดับท้องถิ่น กรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ ไต้หวัน (MOEA) ได้มอบหมายให้สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เปิดตัวแคมเปญเพื่อเชิญชวนทั่วโลกส่ง โครงการ แนวคิด “Go Healthy with Taiwan”โครงการระดับโลกนี้มีเป้าหมายในการดึงดูดรัฐบาล สถาบัน องค์กร และบริษัทจากทั่วโลก ส่งโครงการเชิงนวัตกรรมที่มี การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพสูง และโซลูชันแบบองค์รวมของไต้หวันเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อ ร่วมกันยกระดับมาตรฐานสุขภาพทั่วโลกและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกนางสาวซูซาน ฮู (Ms. Susan Hu) รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) กล่าวว่า แคมเปญ "Go Healthy with Taiwan" จะรวบรวมนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระหว่างการเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา นางสาวซูซาน ฮู (Ms. Susan Hu) รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ได้กล่าวว่า ประธานาธิบดีไล่ ชิง-เต๋อ กำลังเดินหน้าผลักดันวิสัยทัศน์ “Healthy Taiwan” อย่างแข็งขัน โดยการเปิดตัวแคมเปญนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง โดยเชิญชวนผู้คิดค้นนวัตกรรม ทั่วโลกเข้าร่วมและร่วมมือกันในการสร้างสรรค์อนาคตที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนยิ่งขึ้นนายโจ โจว (Mr. Joe Chou) รองประธานบริหารของสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันคุณภาพสูง ของไต้หวันสามารถสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นได้นายโจ โจว (Mr.Joe Chou) รองประธานบริหารของสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เน้นย้ำว่าการ เชิญชวนเข้าร่วมแคมเปญนี้ในระดับนานาชาตินี้ไม่เพียงแต่จะเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมสุขภาพแบบครบวงจรของไต้หวันเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิต ที่มีสุขภาพดีอย่าง ชาญฉลาดและยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีและโซลูชันที่ล้ำสมัยของไต้หวันนายอัน-โค หลิน (Mr. An-Ko Lin) นักเบสบอลดาวรุ่งของไต้หวัน และ “ฟูแบร์” (Fu Bear) มาสคอตของ Taiwan Excellenceได้ร่วมกันตีโฮมรันในงานด้วยภายในงานยังได้มีการเปิดตัวแนวคิดส่งเสริมการขายของแคมเปญ คือ "Pitching Taiwan’s Best: A Home Run for Proposals!" ซึ่งมีการเนรมิตสถานที่จัดงานให้เป็นสนามเบสบอลที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา สื่อถึงพลังและความกระตือรือร้นของ ไต้หวันในการมีบทบาทเชิงรุกบนเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ นายอัน-โค หลิน (Mr. An-Ko Lin) นักเบสบอลดาวรุ่งของไต้หวัน ซึ่งเป็นที่ รู้จักจากผลงานในรายการ WBSC Premier12 ได้ปรากฏตัวอย่างน่าตื่นใจ ร่วมกับ “ฟูแบร์” (Fu Bear) มาสคอตของ Taiwan Excellence ในการตีโฮมรันเพื่อเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ของพวกเขาในงานนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของไต้หวันที่จะนำเสนอ โซลูชันด้านสุขภาพระดับแนวหน้าสู่เวทีโลก พร้อมกับการเชื่อมโยงกับผู้คิดค้นนวัตกรรมจากทั่วโลกตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้เข้าร่วมงานนี้ โดยผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ “Healthy Taiwan” และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั่วโลกงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน ได้แก่ นายโรเบิร์ต อู๋ (Mr. Robert Wu) ประธานสมาคมจักรยาน ไต้หวัน; นายเจฟฟ์ เฉิน (Mr. Jeff Chen) ประธานสมาคมผู้ผลิตสินค้ากีฬาไต้หวัน; และ นายสปาร์ก หวง (Mr. Spark Huang) ผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน รวมถึงตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆ รวมถึงตัวแทนสื่อจาก 12 สำนักข่าวต่างประเทศทั่วโลก ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง พร้อมด้วยคณะทูตต่างประเทศในไต้หวัน ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงการสนับสนุนแคมเปญ “Go Healthy with Taiwan” มุ่งเน้นไปที่ 5 ภาคส่วนหลักของอุตสาหกรรมสุขภาพของไต้หวัน ได้แก่ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ, เวชศาสตร์ความงามและการตรวจสุขภาพ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, เทคโนโลยีกีฬาและ จักรยาน ไต้หวันซึ่งได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็น "อาณาจักรแห่งจักรยาน" เนื่องจากมีอุตสาหกรรมจักรยานที่ แข็งแกร่งและครบวงจร รวมถึงมีศักยภาพที่สูงในด้านการวิจัยและพัฒนาในฐานะศูนย์กลางระดับโลก สำหรับการผลิตจักรยาน ระดับไฮเอนด์ ไต้หวันยังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และมีบทบาท สำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนทั่วโลกนอกจากนี้บริษัทจากไต้หวันยังเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์อุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำของโลกโดยกำหนดมาตรฐานสากลผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี AI และได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศการผลิตและการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ในด้านการ ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ไต้หวันใช้ความเชี่ยวชาญด้าน ICT และเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ผนวกกับระบบการแพทย์ที่ก้าวหน้าเพื่อ ส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุมและบูรณาการสำหรับตลาดเทคโนโลยีสุขภาพทั่วโลกตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และคณะทูตต่างประเทศในไต้หวัน มารวมตัวกันเพื่อแสดงการสนับสนุนจากความสำเร็จของแคมเปญ "Go Green with Taiwan" เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งดึงดูดโครงการกว่า 396 รายการจาก 45 ประเทศ ทำให้แคมเปญ “Go Healthy with Taiwan” มีเป้าหมายที่จะขยายการเข้าถึงระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้ใน ทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมสุขภาพของไต้หวันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป้าหมายในปีนี้คือการได้รับโครงการที่จะนำเสนอมากกว่า 500 รายการจากทั้ง 5 ทวีป โดยโครงการ 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐฯ และจะได้รับโอกาสในการสำรวจความ ร่วมมือและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์กับบริษัทไต้หวันทั้งนี้ระบบจะเปิดให้สามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแคมเปญได้ที่ gohealthy.taiwanexcellence.org