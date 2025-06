เวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ สร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูที่มีความหมายในวันสุขภาพสากล

ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) เชิญชวนแขกผู้เข้าพักฟื้นฟูสุขภาพกายและใจผ่านประสบการณ์ที่ช่วยเติมพลังและคืนความสดชื่น ตามแนวคิด #ReconnectMagenta ของปีนี้สิงคโปร์ –เนื่องในโอกาสวันสุขภาพสากล (Global Wellness Day) ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (Westin Hotels & Resorts) แบรนด์ในเครือแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอโรงแรมชั้นนำระดับโลกที่มีมากกว่า 30 แบรนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการเปิดโอกาสให้แขกหยุดพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง สะท้อนถึงการเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมโยงอย่างมีความหมายของวัน Global Wellness Day ในปีนี้ โดยเวสทินได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าแค่การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าพักสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีเจตจำนงใจมากขึ้นกับสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงในชีวิต โรงแรมในภูมิภาคนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูภายใต้การนำเสาหลักแห่งการมีสุขภาพดี (Pillars of Well-being) ของทางโรงแรม ได้แก่ นอนหลับอย่างมีคุณภาพ (Sleep Well) กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Eat Well) และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว (Move Well) ซึ่งนักเดินทางสามารถปรับสมดุล เติมพลัง และฟื้นคืนร่างกายและจิตใจตนเองกลับสู่สุขภาวะอีกครั้งGlobal Wellness Day ถือเป็นสิ่งย้ำเตือนที่ทรงพลังให้เราชะลอความเร่งรีบและหันมาใส่ใจสร้างสุขภาพอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่าเวสทินมีปรัชญามุ่งเน้นด้านสุขภาพ แบรนด์เวสทินยึดมั่นในการสร้างประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมชาติ ให้ผู้เดินทางได้ปฏิบัติกิจวัตรเล็ก ๆ ที่ส่งผลดีระยะยาว ตั้งแต่กิจกรรมยามเช้าที่กระตุ้นพลัง ไปจนถึงกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอน เวสทินได้รังสรรค์ช่วงเวลาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แขกได้หยุดพักจากภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตและค้นพบสมดุลใหม่อีกครั้ง ทุกการเข้าพักจึงกลายเป็นการเดินทางแห่งการฟื้นฟูอย่างมีความหมาย กระตุ้นให้แขกดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองต่อไปแม้จะกลับไปบ้านแล้ว“ที่เวสทิน สุขภาพและสุขภาวะไม่ใช่แค่กระแส แต่เป็นคำมั่นสัญญาที่ฝังรากลึกในดีเอ็นเอของแบรนด์ ในวัน Global Wellness Day นี้ โรงแรมของเราทั่วภูมิภาคจะถ่ายทอดคำมั่นสัญญานี้ผ่านประสบการณ์ที่ใส่ใจและออกแบบมาเพื่อแขกโดยเฉพาะ โดยมอบช่วงเวลาแห่งความสงบและการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจ เสาหลักแห่งสุขภาวะ (Pillars of Well-being) ของเราช่วยให้ผู้เดินทางให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและจิตใจได้อย่างมีความหมาย แม้จะอยู่ระหว่างการเดินทาง” จอห์น ทูมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวพบกับ Wellness in Action ที่เวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ทุกแห่งในเดือนมิถุนายนนี้ เวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน) เชิญชวนแขกผู้เข้าพักร่วมสัมผัสกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสและฟื้นฟูทั้งจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ โดยยึดตามหลัก “เสาหลักแห่งสุขภาวะ” (Pillars of Well-being) ของแบรนด์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันในแต่ละโรงแรมจะมอบช่วงเวลาแห่งการหยุดพักอย่างมีจุดมุ่งหมาย ครอบคลุมตั้งแต่การหลบพักเพื่อผ่อนคลายทุกประสาทสัมผัส ไปจนถึงตลาดสุขภาพ และเสียงบำบัดเพื่อการฟื้นฟู โดยแต่ละโปรแกรมถูกออกแบบให้เหมาะสมกับแขกในทุกช่วงของเส้นทางสร้างเสริมสุขภาพของตนเองเดอะ เวสทิน รีสอร์ท แอนด์ สปา แคมรานห์ (The Westin Resort & Spa Cam Ranh) จะเนรมิตห้องพักผ่อนให้กลายเป็นดินแดนแห่งประสบการณ์เพื่อการพักและผ่อนคลายทุกประสาทสัมผัส ด้วยเสียงน้ำไหลจากน้ำพุไม้ไผ่อันแสนสงบและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเวสทินจากชาไวท์ที (White Tea) ที่ช่วยปลอบประโลม กิจกรรมสุขภาพที่คัดสรรมาอย่างดีจะช่วยเสริมประสบการณ์นี้ให้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นโยคะปรับสนามพลังงานด้วยส้อมเสียง (Tuning Fork Yoga) การทำสมาธิบำบัดด้วยเสียง (Sound Healing Meditation) และเสียงบำบัดจากขันธิเบต (Tibetan Singing Bowls)เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต (The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket) จะเริ่มต้นวัน Global Wellness Day ด้วยเวิร์กช็อป DIY Coffee Scrub ซึ่งเปิดโอกาสให้แขกได้ลงมือทำสครับกาแฟด้วยตัวเอง และสามารถสัมผัสผลลัพธ์ของผิวที่เนียนนุ่มในทรีตเมนต์ดูแลผิวกายแบบ 30 นาทีที่สปาของโรงแรม จากนั้นเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือทะเลอันดามัน รีสอร์ทจะจัดคลาสซุมบาบนชายหาดให้แขกได้ออกกำลังกายและตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ รีสอร์ทยังนำเสนอเมนู Eat Well ที่คัดสรรวัตถุดิบซุปเปอร์ฟู้ด เสิร์ฟพร้อมชาสมุนไพรเดอะ เวสทิน มะนิลา (The Westin Manila) สร้างบรรยากาศแห่งความสงบที่ Aire 32 บาร์กลางแจ้งของโรงแรม ด้วยเสียงดนตรีบำบัดที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อชวนให้แขกได้กลับมาใส่ใจตนเองอีกครั้ง พร้อมทั้งจัดเวิร์คช็อปเพื่อสุขภาพ "A Nurture and Nourish" โดย Nichole Mercado โค้ชสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้รับการรับรอง จะนำผู้เข้าร่วมสู่การฝึกฝนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างสุขภาวะ ผ่านการกินอาหารอย่างมีสติ การดูแลสุขภาพกายและใจ รวมถึงการฝึกขอบคุณสิ่งต่าง ๆเดอะ เวสทิน เดซารู โคสต์ รีสอร์ท (The Westin Desaru Coast Resort) เฉลิมฉลองความกลมกลืนระหว่างสุขภาวะกับธรรมชาติผ่าน Wellness Market ที่รวบรวมช่างฝีมือท้องถิ่นผู้ยึดแนวทางการใช้ชีวิตอย่างใส่ใจและตระหนักรู้ แขกสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบฟื้นฟู (regenerative farming) หรือออกสำรวจธรรมชาติและประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ทุกคนลงมือทำคอฟฟี่สครับฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างกิจวัตรในการดูแลตัวเองเดอะ เวสทิน มุมไบ การ์เดน ซิตี้ (The Westin Mumbai Garden City) ยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยการเดินทางผ่านประสาทสัมผัสที่เริ่มต้นจากห้องครัว แขกสามารถค้นพบพลังแห่งการบำรุงผ่านอาหารในคลาสทำอาหารเพื่อสุขภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟ นำโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม การบำบัดจิตด้วยเสียง (soul-stirring aqua sound healing) ชวนให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายไปกับเสียงฟลุต และโปรโมชั่นสปาแบบอายุรเวทสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อปลุกประสาทสัมผัสและฟื้นฟูความสมดุลภายในเดอะ เวสทิน สุรบายา (The Westin Surabaya) แปรเปลี่ยนเป็นโอเอซิสแห่งสุขภาวะ ด้วยประสบการณ์ฟื้นฟูที่มีบริการกระจายไปทั่วทั้งโรงแรม โดยแขกสามารถเดินเล่นบน Sensory Walk สนุกกับกล่อง Digital Detox ที่มาพร้อมเกม Bingo of Senses และฝึกฝนทบทวนความคิดเชิงบวกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ หรือสำรองห้องพัก กรุณาเข้าไปที่ https://westin.marriott.com และติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, Instagram และ X ของเวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์