เตรียมใช้เส้นผมตรวจหาสารเสพติด "เป๊ก ผลิตโชค" หลังปฏิเสธตรวจปัสสาวะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีคลิปดัง "เป๊ก ผลิตโชค" โวยวายในปั๊มน้ำมัน ทำเอาหลายคนตั้งคำถามถึงสติสัมปชัญญะ ด้านเจ้าตัวปฏิเสธตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ล่าสุด สน.หัวหมาก ไม่รอช้า เตรียมใช้อำนาจ ปปส. เก็บเส้นผมตรวจวันนี้ หากปฏิเสธมีโทษ! คลายทุกข้อสงสัย ทำไมต้องเป็น "เส้นผม" และวิธีนี้แม่นยำแค่ไหน?

จากกรณี คลิปเหตุการณ์ที่ “เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร” นักร้องชื่อดัง โดนทำร้ายในปั๊มน้ำมันอย่างเต็มๆ ทำเอาหลายๆ คนตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมเป๊กกระโดดขึ้นไปเกาะหน้ารถกระบะ มีอาการโวยวาย ขาดสติเมาหรือเปล่า

ต่อมาเจ้าตัวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมปฏิเสธการตรวจปัสสาวะ ด้าน ผกก.สน.หัวหมาก ชี้แจงกรณี “เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจสารเสพติด ในทางคดีไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะบังคับตรวจหรือยืนยันว่า มีการเสพสารเสพติด

ล่าสุด วันนี้ มีรายงานว่า สน.หัวหมาก เตรียมจะใช้อำนาจ ปปส. เก็บเส้นผมมาตรวจวันนี้ ซึ่งถ้าปฏิเสธมีโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด

สำหรับการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถตรวจหาสารเสพติดที่ใช้มานานหลายเดือนได้ และให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจจากปัสสาวะหรือเลือด

ทำไมถึงใช้เส้นผมตรวจสารเสพติด?
ช่วงเวลาการตรวจจับที่ยาวนาน

เส้นผมเติบโตในอัตราประมาณ 1 เซนติเมตรต่อเดือน ทำให้การตรวจเส้นผมสามารถตรวจหาสารเสพติดที่ใช้มาในช่วง 90 วันที่ผ่านมาได้ (โดยปกติจะใช้เส้นผมยาว 3.9 เซนติเมตรจากโคนผม) ต่างจากการตรวจปัสสาวะที่มักจะตรวจจับสารได้เพียงไม่กี่วันหลังการใช้
ตรวจจับการใช้สารซ้ำๆ

เมื่อสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย มันจะถูกดูดซึมเข้าสู่รูขุมขนและถูกกักเก็บไว้ในเส้นผมที่กำลังเติบโต ทำให้สามารถตรวจพบการใช้สารเสพติดเป็นประจำหรือต่อเนื่องได้
ป้องกันการปลอมแปลง

การเก็บตัวอย่างเส้นผมทำได้ง่ายและยากต่อการปลอมแปลงผล

ไม่เจ็บปวดและไม่รุกล้ำ

เป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ

กระบวนการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม

การเก็บตัวอย่าง

ผู้เก็บตัวอย่างที่ได้รับการฝึกอบรมจะทำการตัดเส้นผมจำนวนเล็กน้อย (ประมาณ 100-120 เส้น หรือมีขนาดเท่ากับดินสอ) จากบริเวณด้านหลังศีรษะใกล้กับหนังศีรษะ เพื่อให้ได้เส้นผมที่งอกออกมาใหม่และมีสารเสพติดสะสมอยู่มากที่สุด

การเตรียมตัวอย่าง

เส้นผมจะถูกนำไปล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนภายนอก เช่น แชมพู ควัน หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

การสกัด

สารเสพติดที่อยู่ในเส้นผมจะถูกสกัดออกมาด้วยกระบวนการทางเคมี

การวิเคราะห์

สารสกัดจะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เช่น Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือ Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (LC/MS) ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำสูงในการระบุและวัดปริมาณของสารเสพติดชนิดต่างๆ

การตรวจเส้นผมสามารถตรวจพบสารเสพติดได้หลากหลายชนิด
* กัญชา (Marijuana/Cannabis)
* โคเคน (Cocaine)
* โอปิออยด์ (Opiates) เช่น เฮโรอีน (Heroin), มอร์ฟีน (Morphine), โคเดอีน (Codeine)
* เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือยาบ้า
* แอมเฟตามีน (Amphetamine)
* ยาอี (MDMA/Ecstasy)
* ฟีนไซคลิดีน (PCP) หรือ Angel Dust
* เบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines)

ข้อจำกัด

แม้ว่าการตรวจเส้นผมจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ

ระยะเวลาในการตรวจพบเบื้องต้น

อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันหลังจากมีการใช้สารเสพติดครั้งแรกเพื่อให้สารนั้นสะสมอยู่ในเส้นผมและตรวจพบได้

ความแม่นยำขึ้นอยู่กับปริมาณ

หากมีการใช้สารในปริมาณน้อยมากๆ หรือใช้เพียงครั้งเดียว อาจตรวจไม่พบ

ไม่สามารถบอกได้ว่าใช้เมื่อใด

การตรวจเส้นผมสามารถบอกได้ว่ามีการใช้สารเสพติดในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าใช้เมื่อใดในระหว่างช่วงเวลานั้น

การตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการคัดกรองและยืนยันการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการประเมินประวัติการใช้สารเสพติดในระยะยาว
