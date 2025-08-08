“เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจเลือดหาสารเสพติด อ้างสิทธิของผู้ป่วย

ตำรวจประสานแพทย์ตรวจเลือด “เป๊ก ผลิตโชค” หาสารเสพติดในร่างกาย แต่ถูกเจ้าตัวปฏิเสธ อ้างสิทธิของผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา
จากกรณีนายผลิตโชค อายนบุตร หรือเป๊ก ผลิตโชค อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดังถูกนายชุติเทพ ขุนสูงเนิน อายุ 21 ปี อาชีพขับไรเดอร์ ใช้อาวุธมีดฟันที่คางได้รับบาดเจ็บ ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ซอยรามคำแหง 76 เขตบางกะปิ กทม. สาเหตุเกิดจากนายชุติเทพเข้าไปห้ามนักร้องดังที่ทะเลาะวิวาทกับคนขับรถกระบะ เป๊ก ผลิตโชค ถึงขนาดกระโดดเกาะฝากระโปรงหน้ารถกระบะมาตั้งแต่ก่อนเข้าปั๊มน้ำมัน หลังจากนั้นหันมาปรี่เข้าใส่นายชุติเทพ แต่ถูกชักมีดพกตวัดไปถูกใต้คางเป็นแผลเหวอะ
ต่อมาเป๊ก ผลิตโชค ได้ออกมาอัดคลิปยอมรับว่า ดื่มหนักจนเมาขาดสติ พร้อมขอโทษคนขับรถกระบะและรถแท็กซี่ที่ตนเองขึ้นไปกระโดดเกาะ จนเป็นเหตุถูกทำร้ายร่างกายต่อมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (8 ส.ค.) มีรายงานว่า ข้อมูลแหล่งข่าวระดับสูงในกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ประสานให้ทีมแพทย์ตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกาย แต่เป๊ก ผลิตโชคปฏิเสธตรวจเลือด อ้างว่า เป็นสิทธิของผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา
จึงทำให้พนักงานสอบสวนบันทึกลงสำนวนคดีว่า เจ้าตัวปฏิเสธการตรวจเลือด ซึ่งเป็นเหตุต้องสงสัยว่า อาจจะเกิดโทษ ถ้าหากเปิดเผยข้อมูล
ส่วนคนขับรถแท็กซี่ เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว โดยให้การไปตามข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด แต่ตำรวจขอไม่ลงรายละเอียด เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบสำนวนคดี