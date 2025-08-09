“เจงกีสข่าน Mission” นักธุรกิจไทยปักธงมองโกเลีย สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ-วัฒนธรรมครั้งแรกในรอบ 51 ปี

กรุงอูลานบาตอร์ – ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย–มองโกเลียก้าวสู่บทใหม่ เมื่อคณะนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศไทยเดินทางสู่กรุงอูลานบาตอร์เพื่อเข้าร่วมงาน Thai Fair 2025 and Business Matching ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2568 นับเป็นเวทีพบปะระดับองค์กรชั้นนำครั้งแรกในรอบ 51 ปี และได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมาย
สภาวัฒนธรรมไทยในมองโกเลีย (TCCM) สภาวัฒนธรรมไทยในต่างแดนแห่งที่ 17 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทย ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลียประจำจังหวัดภูเก็ตและพังงา และ สถานกงสุลไทยในมองโกเลีย จัดงาน Thai Fair 2025 and Business Matching ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2568 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เวทีภาคธุรกิจ เอกชน และ ผู้ประกอบการของทั้งไทยและมองโกเลียได้หารือความร่วมมือเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
สำหรับภาคธุรกิจไทยที่เข้าร่วมงานมาจากหลายหลายสาขา ทั้งโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และ ท่องเที่ยว ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท เมดีซกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์มันนี จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เน็กซ์โกลบิสซิเนสแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด และ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
โอกาสและความร่วมมือภาคธุรกิจไทย-มองโกเลีย
นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล กงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลียประจำจังหวัดภูเก็ตและพังงา และ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยในมองโกเลีย กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนริเริ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติด้วยตนเองและผลตอบรับอย่างดียิ่ง ทั้งงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจไทย-มองโกเลีย และ Thai Fair 2025 โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Delgersaikhan Borkhuu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและพัฒนาการขนส่งแห่งรัฐบาลมองโกเลีย (Minister of Roads and Transport Development of the Government of Mongolia) หารือถึงการลงทุนขยายสนามบิน รวมทั้งข้อเสนอการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างไทยและมองโกเลียตลอดปี ซึ่งจะได้นำเสนอถึงรัฐบาลไทยต่อไป
"ขอบคุณทุกความร่วมมือจากทั้งชาวไทยและมองโกเลีย การต้อนรับที่อบอุ่น เราจะกลับมาใหม่ในเดือนกันยายนปีหน้า พร้อมนักธุรกิจไทย ที่มากกว่าเดิม ทั้งหมดเพื่อทั้งสองประเทศเติบโตไปด้วยกัน " นายณัฐพงศ์ กล่าว
มิสเตอร์อูโด คิม (Mr. Udo Kim) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยที่มีความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์ครบวงจร ได้นำเสนอบริการมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำถึงการรักษาที่ทันสมัยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยและรักษาที่ล้ำสมัย
สำหรับประเทศมองโกเลีย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีพันธมิตรทางการ มิสซิสคูลาน เศรินยาม (Ms. Khulan Tserennyam) และ โรงพยาบาลยูบี ซองโด (UB Songdo) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากชาวมองโกเลีย โดยทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรมองโกเลียเพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ข้ามพรมแดนและรับประกันมาตรฐานการรักษาสูงสุด
นางสาวเบญจมาศ สิทธิวงศ์วานิช หัวหน้าแผนกการตลาดต่างประเทศ และ มิสซิสชิรอง กวน (Ms. Shirong Guan) เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้นำเสนอข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ ให้บริการครอบคลุมทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคร้ายแรง การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ตลอดจนบริการด้านความงาม นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพได้ริเริ่มความร่วมมือกับสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์ หรือ MIAT ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารมองโกเลียที่เดินทางไปประเทศไทยโดย MIAT รับสิทธิ์ส่วนลดตามเงื่อนไข เพียงแสดงบัตรโดยสารกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ BDMS Wellness Clinic โรงพยาบาลกรุงเทพมุ่งมั่นสร้างพันธมิตรในมองโกเลียเพื่อดูแลสุขภาพของทุกคนให้ดีที่สุด
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE กล่าวว่า การเยือนมองโกเลียครั้งนี้ได้นำเสนอผลการศึกษาด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) และ เซลล์ภูมิคุ้มกัน (NK Cell) เพื่อการประยุกต์ใช้งานการแพทย์ชะลอวัย การแพทย์ทางเลือก และ เวชศาสตร์ความงาม โดยเฉพาะการใช้ NK Cell ในการต่อต้านโรคมะเร็ง ตลอดจนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากนี้ เมดีซกรุ๊ปยังได้รับเชิญให้เยี่ยมชมโรงพยาบาลเอกชนในมองโกเลียทันทีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์และการลงทุนระหว่างกันในอนาคต
นางสาวสุเมธินี วงศ์รุ่งโรจน์ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เน็กซ์โกลมาร์เกตติ้งแอนด์บิสซิเนสคอลซัลแทนท์ จำกัด กล่าวว่า ได้นำเสนอข้อมูลโครงการเอ็ม แกลเลอรี่ มองท์เอซัวร์ ส่วนหนึ่งของโครงการมองท์เอซัวร์ อสังหาริมทรัพย์ติดชายทะเล จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนนำเสนอบริการที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติ พร้อมทั้งบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตร ซึ่งสามารถดูแลนักท่องเที่ยวชาวมองโกเลียที่เดินทางสู่กรุงเทพมหานครและภูเก็ตได้อย่างครบวงจร
สำหรับบุคคลในครอบครัวผู้ป่วย ผู้ดูแล หรือ ผู้ร่วมเดินทางพร้อมชาวต่างชาติผู้ใช้บริการโรงพยาบาลพันธมิตรสามารถใช้เวลาคุณภาพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมชั้นนำและสัมผัสการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
นางสาวอรุณี เทียมหงส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท N2A Longivity Partner ผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเอ็กซ์คลูซีฟครบวงจร (Wellness Tour) กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจในมองโกเลียและได้ผลตอบรับน่าพอใจ หวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกครั้ง
Dr.Otgonbayar Maidar นายแพทย์โรงพยาบาล Endogen Medical ประเทศมองโกเลีย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวมองโกเลีย รวมถึงการส่งต่อคนไข้ นำไปสู่หลากหลายความร่วมมือต่อกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
มองโกเลีย: ดินแดนแห่งโอกาส
สำหรับประเทศมองโกเลียเป็นดินแดนแห่งโอกาส มีจำนวนประชากร 3.5 ล้านคน ขนาดมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทย 3 เท่า จุดเด่นที่ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ และ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ กรุงอูลันบาร์ตอร์เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความทันสมัยของพลังคนรุ่นใหม่ ประเทศมองโกเลียสืบทอดจิตวิญญาณนักสู้จากยุคเจงกีสข่านผ่านประเพณีและวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อาทิ เทศกาล Naadam ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกจากยูเนสโก ชาวมองโกเลียมองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต สะท้อนโอกาสด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดพัฒนาร่วมกันได้ในอนาคต