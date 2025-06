เปิดห้องปฎิบัติการครั้งแรก “ไครโอวิวา” ผู้นำนวัตกรรมจัดเก็บ-เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ ตามมาตรฐาน AABB พร้อมโชว์แผนงาน สู่ผู้ผลิตยา ATMPs’ ทางแพทย์ชั้นสูง

จากความก้าวล้ำของนวัตกรรมและเทคโนโลยี นับตั้งแต่วงการวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยและค้นพบว่า “สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ” หรือ Cord Blood (CB) สามารถนำมารักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเลือด และอื่นๆ ได้มากกว่า 85 โรค อาทิ กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่างๆ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคจากความผิดปกติ ของการสร้างเม็ดเลือดแดง โรคจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญ จนถึงวันนี้ ที่งานวิจัยสามารถขยายผลแสดง ให้เห็นถึงศักยภาพของสเต็มเซลล์ในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ Cord Tissue (CT), สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อหุ้มรก Amnion Tissue (AT) หรือแม้แต่ สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน หรือ สเต็มเซลล์มีเซนไคมอล จากไขมัน Adipose-Derived MSCs (ADSC) ทำให้ “สเต็มเซลล์” กลายเป็นความหวังใหม่ของวงการ แพทย์ที่จะเข้ามา เปลี่ยนเกม (Game Change) สำคัญในอุตสาหกรรม Health & Wellness ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นเทรนด์ และกระแสที่มาแรงอย่าง มากสำหรับประเทศไทยดังนั้น “ไครโอวิวา” ในฐานะที่เป็นผู้นำเดียวของตลาดธนาคารสเต็มเซลล์ไทย ที่ได้มาตรฐานระดับโลกครบวงจร คือ AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) หรือ สมาคมเพื่อความก้าวหน้าด้านเลือดและ ชีวรักษาประเทศสหรัฐอเมริกา และพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP-PIC/s ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ ระดับโลก ที่มีองค์กรและเครือข่ายสมาชิกสนับสนุนจากทั่วโลกกว่า 20ประเทศ ทั้ง ยุโรปเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา “ไครโอวิวา” ได้จัดงาน “สื่อมวลชนสัญจร” เพื่อเรียนเชิญสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ของธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา” ที่ได้มาตรฐาน AABB ทั้ง 3 สาขาคือ 1.การจัดเก็บสเต็มเซลล์ 2.การเพาะเลี้ยงเต็มเซลล์ 3.การถูกรับรองว่าเป็นแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ATMP หรือ ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง และพร้อมเข้าสู่การได้มาตรฐาน GMP-PIC/s ณ.อำเภอชัยศรี จังหวัดนครปฐม งานนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมากในการเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ดังกล่าวโดย จิรัญญา ประชาเสรี ประธานกรรมการบริหาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการธนาคารสเต็มเซลล์ เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการธนาคารสเต็มเซลล์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการผลิตสเต็มเซลล์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ATMPs ( Advance Therapy Medicinal Products) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปี "ไครโอวิวา" มุ่งเน้นการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่ง ภายใต้นโยบายว่า “มาตรฐานและ คุณภาพต้องมาเป็นที่หนึ่ง” ประกอบกับต้องการเห็นผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและโลกแห่งอนาคตปัจจุบัน “ไครโอวิวา” มีทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องสเต็มเซลล์ อีกทั้งมีทีมแพทย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับด้านโลหิตวิทยา และการฟื้นฟูด้วยเซลล์บำบัด มีผู้ชำนาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับมุ่งเน้นการ ศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีในแต่ละประเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้เป็นระดับ World Class ด้วยการขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิม 3 เท่าตัว เพื่อตอบโจทย์กลุ่มของการเป็นผู้ผลิต “ผลิตภัณฑ์ยาใหม่” ในกลุ่ม ATMP (Advance Therapy Medicinal Product) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของการผลิตยาทางการแพทย์ขั้นสูงที่ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดของ อุตสาหกรรมสเต็มเซลล์ทางการแพทย์ในกลุ่ม Health & Wellness ครั้งสำคัญของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เช่น การนำสเต็มเซลล์ที่เก็บจากเนื้อเยื่อหัวเข่า มาผลิตเป็นยา สำหรับการรักษาโรคเข่าเสื่อม เป็นต้นขณะเดียวกัน ห้องปฏิบัติการของไครโอวิวา ยังสามารถรองรับการผลิตเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 500,000 ล้านเซลล์ต่อปี นับว่าเป็น การยกระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานโลก ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ระดับโลก คือ AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) หรือ สมาคมเพื่อความก้าวหน้าด้านเลือด และชีวรักษาประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เรื่องของการจัดเก็บสเต็มเซลล์ การเพาะเลี้ยงเต็มเซลล์ และการถูกรับรองว่าเป็นแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ATMP หรือ ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและพร้อมเข้าสู่การได้ มาตรฐาน GMP-PIC/s ซึ่งเป็นมาตฐานการผลิตยาและเวชภัณฑ์ระดับสากลที่เข้มงวดที่สุดนอกจากนี้ ภายในห้องปฎิบัติการ ยังได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.2) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ให้เป็นสถานที่ผลิตยาที่มีมาตรฐานในการผลิต MSCs เพื่อการวิจัยทางทางคลินิก เพิ่มเติมอีกด้วย นับว่าเป็น การสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในด้านเทคโนโลยีการผลิต ระบบคุณภาพ และความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพราะเป็นวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICS ตามหลักเกณฑ์ผลิตยาขั้นสูงของสหภาพยุโรปที่เข้มงวดที่สุด มีการ ควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบรรจุเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ทำให้ผู้บริโภคได้รับยา ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างไรก็ดี "ไครโอวิวา" ยังวางแผนไว้ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น "ไครโอวิวา"ให้ ความสำคัญ เป็นพิเศษในเรื่องของราคาที่คนทั่วไปสามารถจ่ายได้ด้วย ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานรัฐ เข้ามาสนับสนุนการใช้ สเต็มเซลล์ใน การรักษาผู้ป่วยได้ เนื่องจากการใช้สเต็มเซลล์ เป็นตัวเลือกที่ดีทั้งในเรื่องของการรักษาโรค, การชะลอวัย เพื่อช่วย ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ นวัตกรรมดังกล่าวยังสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าได้อย่างมาหาศาล เนื่องจากคนทั่วโลกยอม รับว่า คุณภาพของบริการแพทย์ไทย และเรื่องของ Medical Tourism ก็เป็นหนึ่งในรายได้ที่สำคัญของประเทศขณะที่ กมลรัตน์ ศรีถวิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมถึงกระบวน การทำงานของ ห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ)ของธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา” ภายใต้ระบบควบคุมมาตรฐาน ขั้นสูง ระดับโลก (AABB) ว่า เนื่องจากประเทศไทยตลาดธนาคารสเต็มเซลล์ขณะนี้ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เรื่องการใช้ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของคนยุคใหม่ แต่รวมถึงเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่ก้าวหน้าเพื่อจะ สามารถนำ สเต็มเซลล์มาใช้ในวงกว้างมากขึ้น ที่ไม่เพียงแต่จำกัดอยู่แค่เรื่องการรักษาและป้องกันโรคเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม ถึงการนำ “สเต็มเซลล์” มาใช้ในอุตสาหกรรมความสวย ความงาม ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นตลาดเนื้อหอมที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ หลายๆราย กำลังหันมาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นเรื่องดีที่จะช่วยให้มีทางเลือกมากขึ้นในการใช้ สเต็มเซลล์ รักษา และป้องกันโรค แต่ผลลัพธ์ที่ตามคือ ความเสี่ยงที่จะได้ “สเต็มเซลล์” ไม่มีคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะ ผู้บริโภค\ ที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้ประกอบ กับมาตรฐานของแหล่งผลิต และวิธีจัดเก็บสเต็มเซลล์ ที่อาจมีการ ปนเปื้อนของสารเคมี มีเชื้อโรค และสารโปรตีนหรือเซลล์แปลกปลอม ระหว่างกระบวนการเตรียมสเต็มเซลล์ที่ไม่ถูกวิธี จนอาจส่ง ผลเสียต่อผู้บริโภคดังนั้น การมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ “ไครโอวิวา” ครั้งนี้ สื่อมวลชนจะได้เห็นภาพ ทั้งหมดและมีความ เข้าใจ ถึงการทำงานของ “ไครโอวิวา” ในฐานะที่เป็นธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่ได้รับมาตรฐาน AABB อาทิ เรื่องการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์แบบธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี Explant Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศ สหรัฐอเมริกาแห่งเดียวในไทย ที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้เซลล์มีความสามารถในการเจริญเติบโต มีสุขภาพที่ดีมากกว่า เทคโนโลยีแบบเดิมถึง 2 เท่า ตามมาด้วย ระบบการจัดเก็บทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Artificial Intelligence (AI Technology) ในการจัดเก็บ ดูแลสเต็มเซลล์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้งานได้ อย่างปลอดภัย โดย AI ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวัดปริมาณและควบคุมการเติม Liquid Nitrogenในถังด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าเป็นสเต็มเซลล์ที่ถูกจัดเก็บอยู่ ภายในถังด้วยอุณหภูมิ -196 C ตลอดเวลา และสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิ ความชื้นระดับน้ำยา ที่สามารถติดตามการ ทำงาน ของ ระบบตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีเหตุฉุกเฉินระบบ Artificial Intelligence (AI Technology) อัจฉริยะจะแจ้งเตือนไปยังทีมเทคนิคทันที เป็นต้นทั้งนี้จากตัวอย่างการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ “ไครโอวิวา” ต้องการเป็นผู้นำใน อุตสาหกรรมสเต็มเซลล์ การเก็บรักษา, การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมีการขยายห้องปฎิบัติการสำหรับ จัดเก็บรักษา การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ 3 เท่า เพื่อเป็นหนึ่งแนวทางสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย และการ ขยายฐานการตลาดจากการจัดเก็บสเต็มเซลล์ทารกไปสู่บุคลลทั่วๆ ไป ที่สำคัญเรายังมีแผนมุ่งเป้าไปสู่การเป็นผู้ผลิต “ผู้ผลิตยาใหม่” ในกลุ่ม ATMPs ( Advance Therapy Medicinal Products ) โดย การผลิตต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICS ตามหลักเกณฑ์ผลิตยาขั้นสูงของสหภาพยุโรปที่เข้มงวดที่สุด ถือว่าเป็นทิศทางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ “ไครโอวิวา” อย่างรวดเร็วปัจจุบัน “ไครโอวิวา” มีจำนวนเก็บสเต็มเซลล์ ไว้มากกว่า 500,000 ยูนิต ติดในระดับ หนึ่งในสิบของโลก อีกทั้งยังมีการพัฒนา ขยายเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ครอบคลุมการให้บริการทั้งหมด 5 ทวีป คือ เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และยังมี เครือข่ายให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ ไม่เพียงแค่นี้ “ไครโอวิวา” ยังเป็น 2 ใน 3 ของตลาดธนาคารสเต็มเซลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก AABB เลี้ยงสเต็มเซลล์อีกด้วย ขณะเดียวกันยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกาลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของรัฐ ในการผลักดันและส่งเสริม ศักยภาพธุรกิจที่มีความทันสมัย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มดำเนินการ“ไครโอวิวา”ปัจจุบัน ได้รับการส่งเสริมใน 3 โครงการได้แก่ Cord blood Banking การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ, Testing Service (กลุ่ม Mesenchymal Stem Cell ) และล่าสุดลงทุนในโรงงานผลิต ATMPs ( Advance Therapy Medicinal Products) ซึ่งอยู่ในกลุ่มการผลิตยาขั้นสูง สะท้อนถึงความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีการผลิต ระบบคุณภาพและความมุ่งมั่น สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวในส่วน ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง กลยุทธ์การตลาดและการขายธุรกิจสเต็มเซลล์ ว่า แม้ปี 2568 สภาวะเศรษฐกิจมีความซบเซา แต่ในเรื่องของคุณภาพสินค้า (สเต็มเซลล์) “ไครโอวิวา” ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพที่สูง ไม่สามารถทำให้ถดถอยได้ ดังนั้นเรา จึงมีแผนออก Packaging ให้มีขนาดราคาที่เล็กลง เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการจัดเก็บ สเต็มเซลล์ได้มากขึ้นรวมถึงในทุกๆ ปี “ไครโอวิวา” มีแผนที่จะออกบริการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้บริการเก็บ สเต็มเซลล์ ในราคาที่เล็กลงเพื่อเป็นต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในอนาคต เพราะปัจจุบันอัตราการใช้สเต็มเซลล์ในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีมากขึ้น เพราะเทรนด์ของผู้บริโภค เริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ ก็มีกลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ ก็หันมาเก็บสเต็มเซลล์ มากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น “ไครโอวิวา” ก็จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเก็บสเต็มเซลล์ในทุกๆ ส่วนของ ร่างกายให้ได้มากที่สุด ขณะที่ในเรื่องของยอดขายและการเติบโต “ไครโอวิวา”วางเป้าที่จะรักษาฐานการเติบโตไม่ต่ำ 38 % ต่อปี