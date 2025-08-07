xs
xsm
sm
md
lg

สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ เปิดตัว HOME HERO

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) ผู้นำด้านการจัดการที่อยู่อาศัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 29 ปี ขึ้นแท่นการดูแลโครงการกว่า 500 โครงการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกการอยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด “Behind the smile , in all living aspects เบื้องหลังของรอยยิ้ม ในทุกมิติของการอยู่อาศัย” พร้อมเปิดตัวบริการและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ยกระดับการบริหารดูแลลูกบ้านให้ “แตกต่าง” และ “เหนือกว่า” เพื่อคุณภาพชีวิตในทุกมิติของการอยู่อาศัย

นายวินัย กระเป๋าทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) กล่าวว่า “ปัจจุบันเราดูแลลูกบ้านครอบคลุมกว่า 264,000 ครัวเรือน หรือประชาชนกว่า 620,000 คน ครองแชมป์ผู้นำด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และครั้งนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ สมาร์ท พลิกเกมการบริหารให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการคิดค้น คัดสรรเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ความสำเร็จครั้งนี้คือบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สมาร์ทได้วางรากฐานและขับเคลื่อนธุรกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้ SMART ยังคงยึดมั่นที่จะมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานของการบริหารที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างให้เกิดความ “แตกต่าง” และ “เหนือกว่า” ทั้งในด้านความปลอดภัย การบริการ และคุณภาพชีวิตของลูกบ้านในทุก ๆ มิติของการอยู่อาศัย เรายกระดับ SMART WORLD Digital Platform สู่การเป็นที่หนึ่งของบริการ One stop service Application พร้อมควบคู่กับการพัฒนาบริการด้านที่อยู่อาศัยให้ครบวงจรด้วยบริการ HOME HERO ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้าน อัศวินผู้ดูแลบ้านยุคใหม่ที่เข้าใจทุกความต้องการอย่างแท้จริง ตอบสนองทุกมิติเรื่องบ้าน พร้อมให้บริการด้านการดูแลรักษา ซ่อมแซม และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัย โดยเริ่มตั้งแต่บริการก่อนเข้าอยู่อาศัย บริการระหว่างการอยู่อาศัยและบริการพลิกโฉมที่อยู่อาศัยสำหรับลูกบ้านที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้าง

• บริการสำหรับผู้เริ่มต้นการอยู่อาศัย (New Housing) ได้แก่ บริการออกแบบตกแต่งภายในให้สวยงามตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย และบริการติดตั้งระบบอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น ติดตั้งแอร์ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
• บริการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงที่พักอาศัยระหว่างการอยู่อาศัย (Existing Housing) ได้แก่ บริการงานซ่อมแซมและการปรับปรุง ดูแลและแก้ไขงานที่ชำรุดภายในบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับราคา และเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับพื้นที่อยู่อาศัย
• บริการพลิกโฉมที่พักอาศัย (Old Housing) ได้แก่ บริการปรับปรุงโครงสร้างของอาคาร บ้าน และระบบต่างๆ ที่เสื่อมสภาพให้ทันสมัย พร้อมกับบริการต่อเติมส่วนต่างๆ ของบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย







สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ เปิดตัว HOME HERO
สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ เปิดตัว HOME HERO
สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ เปิดตัว HOME HERO
สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ เปิดตัว HOME HERO
กำลังโหลดความคิดเห็น