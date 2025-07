“โฮมโปร” ปักหมุดแลนด์มาร์กใหม่ “บ่อวิน” ไฮบริดสโตร์รุก EEC พร้อมอัดโปรแรงฉลองเปิดตัว

“โฮมโปร” เดินหน้าขยายอาณาจักรธุรกิจ รองรับศักยภาพการเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมเปิดตัว “โฮมโปร บ่อวิน” ไฮบริดสโตร์แห่งอนาคต แลนด์มาร์กใหม่ บนทำเลศักยภาพสูงติดเมกาโฮม บริเวณแยกอมตะซิตี้ ถนน 331 วางกลยุทธ์สำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร ชูจุดแข็ง “ครบเรื่องบ้านและงานช่าง” เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การช้อปแบบครบวงจร พร้อมอัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มรับลูกค้าทุกกลุ่ม เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 11 กรกฎาคมนี้

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "โฮมโปร" (HMPRO) กล่าวว่า การเปิดโฮมโปร สาขาบ่อวิน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการขยายการลงทุนเชิงรุก สู่พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตเร็วที่สุดของประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ชุมชนเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่อง และฐานผู้บริโภคที่หลากหลายกลุ่ม ทั้งเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และช่างมืออาชีพ โฮมโปรตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร พร้อมชูจุดแข็ง “ครบเรื่องบ้านและงานช่าง” พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยโซลูชันที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพื่อฉลองการเปิดไฮบริดสโตร์สาขาใหม่ “โฮมโปร บ่อวิน” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมาย มอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ตลอด 3 วันเต็ม 11-13 ก.ค.2568 เฉพาะวันที่ 11 ก.ค. วันเดียวเท่านั้น! ถึงก่อน มีสิทธิ์ก่อน พบกับกิจกรรม Talk of the Town ร่วมสนุกตอบคำถาม เพื่อรับคูปองช้อปสินค้าราคาพิเศษ จำนวนจำกัด! พร้อมช้อปไม่มีสะดุดตลอด 3 วัน ด้วยสินค้า One Price 9,990.- เสริมด้วยของใช้ภายในบ้านจากแบรนด์ชั้นนำในราคาสุดคุ้ม !! และพลาดไม่ได้ โปรฯ แจกหนักได้หลายต่อ"การเปิดโฮมโปร สาขาบ่อวิน ไม่เพียงสะท้อนการขยายตัวของเครือข่ายค้าปลีกที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ EEC ในฐานะ แม่เหล็กการลงทุนใหม่ของประเทศ โดยโฮมโปรจะยังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมสนับสนุนชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกัน"ร่วมฉลองทุกความพิเศษกับศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านและงานช่างแบบครบ จบ ที่เดียว พบกันที่ โฮมโปร สาขาบ่อวิน แยกอมตะซิตี้ ถนน 331 เปิดบริการ 11 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป.