พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง56 ” ทรงมีพระราชดำริ ให้ใช้วิธีรีดไข่ปลาคาเวียร์

วันที่ 1 สิงหาคม 68 เวลา 18.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง56 ” ภายใต้แนวคิด “Farm To City Farmtime Stories น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “โครงการหลวง 56 ” นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการหลวง เฝ้า ฯ รับเสด็จการนี้ทอดพระเนตรสื่อวีดิทัศน์ผสมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในชื่อชุด “The Royal Project Farm to City: น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร”และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 56 ”ภายใต้แนวคิด “Farm To City Farmtime Stories น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโครงการหลวงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงาน และผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงจากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังโซน Central Count ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด “น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” “ธ สืบสานงานพ่อ จากภูผาสู่มหานคร” ที่บอกเล่าเรื่องราวการทรงงานตั้งแต่ยุคแรกของโครงการหลวง เกิดการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น ตลอด55 ปี ที่โครงการหลวงก่อคุณูปการ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก”อันนำไปสู่ ผลสำเร็จของศาสตร์การพัฒนาแผ่ไพศาลทั่วหล้า ซึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิง เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรภูฏาน อันนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาทางเลือกรูปแบบความสำเร็จของโครงการหลวงสู่พื้นที่ในประเทศและต่างประเทศต่อมาเสด็จ ฯ ไปยังโซน Beacon 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “เอเดลไวส์…ดอกไม้แห่งพระเมตตา นำพาสู่งานวิจัย จากไม้ต่างถิ่นที่ได้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานให้แก่โครงการหลวง แล้วนำมาต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ ผลิตภัณฑ์กันแดดเอเดลไวท์ โลชั่นเนื้อบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะผสานคุณค่าจากเอเดลไวส์ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ศิลปาชีพพื้นที่สูง สืบสานใต้ร่มพระบารมี” ด้วยพระเมตตา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเกิดงานผ้าทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นถิ่นบนดอยสูง แฝงไว้ด้วยวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดสู่หัตถกรรมร่วมสมัย และโครงการส่วนพระองค์อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยจากนั้นเสด็จ ฯ ไปยัง โซน Beacon 3, Beacon 4 ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของโครงการส่วนพระองค์ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา โดยมีผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังจากเรือนจำหญิงทั่วประเทศมาจำหน่าย อาทิ ผ้าปัก กระเป๋า ผ้าพันคอ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร มีชุดของขวัญวันแม่ น้ำลำไยพร้อมดื่ม ขนาด 200 มิลลิลิตร มะม่วงอบแห้งแบบนุ่ม 2 รสชาติ ได้แก่ คลุกกะปิหวาน กับ คลุกบ๊วยทรงเครื่อง ไอศกรีมทุเรียนหมอนทอง ดอยคำ" รสชาติเข้มข้น หอมมัน ทอดพระเนตรร้านไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ฯ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯและมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ฯต่อจากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังโซน Eden 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “กาแฟโครงการหลวง ต้นน้ำแห่งความยั่งยืน”พืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่นที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงพร้อมทั้งปกป้องผืนป่า สานต่อพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา”ต่อยอดงานโครงการหลวงทอดพระเนตร ร้านจำหน่ายผลผลิต ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ผักผลไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับของมูลนิธิโครงการหลวงเช่น มะเขือเทศเชอรี่สีเขียว พริกหวานทานสด ฝรั่งเนื้อแดง องุ่นสีแดง สีเขียว และสีดำ ผึ้งสวนบ๊วย ชาเขียวป่าดอกเก็กฮวย กาแฟชุด Royal Coffee The Legend เครื่องดื่มSuper Food สตรอว์เบอร์รี่ผง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ เป็นต้น“การนี้ระหว่างที่ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ ได้พระราชทานพระราชดำริความตอนหนึ่งว่า ควรใช้วิธีรีดไข่จากปลาคาเวียร์ แทนการฆ่าปลา ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันกาทารุณกรรมสัตว์อีกด้วย”นอกจากผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดมุมกาแฟ และชา เพื่อนำเสนอเมนูเครื่องดื่มเย็นสูตรเฉพาะโครงการหลวง และบูธอาหารเครื่องดื่มจากร้านครัวโครงการหลวง 7 แห่ง ได้แก่ร้านทุ่งเริง อินทนนท์ ห้วยลึก อ่างขาง ตีนตก ครัวโครงการหลวง และกลุ่มงานเห็ดทั้งนี้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลด์เวิลด์ เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของที่ระลึก และฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลด์เวิลด์และคณะกรรมการจัดงาน “โครงการหลวง 56“ตามลำดับ