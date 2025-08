สถานทูตสวีเดนยืนยันไม่มีการระงับขายเครื่องบินกริพเพนให้แก่ไทย

จากกรณีสื่อกัมพูชาอ้างว่าการใช้กริพเพนของกองทัพอากาศไทยจะทำให้กระบวนการซื้อฝูงบินกริพเพนใหม่นั้นเกิดปัญหา ต่อมากองทัพอากาศไทยได้โพสต์โต้กระแสข่าวดังกล่าว โดยระบุว่า กองทัพอากาศยืนยัน “ข่าวบิดเบือนความจริง” กรณีสื่อกัมพูชาอ้างว่าสวีเดนระงับการขาย Gripen เพิ่มเติมให้กับกองทัพอากาศไทย ซึ่งข้อมูลที่ทางสื่อกัมพูชากล่าวอ้าง เป็นการนำข้อมูลมาบิดเบือนข้อเท็จจริง โครงการดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (1 ส.ค.) เพจ “Embassy of Sweden in Bangkok” หรือสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ตามที่ปรากฏข่าวที่แพร่หลายไปในขณะนี้เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนโดยกองทัพอากาศไทย ขอเรียนว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆ เพื่อระงับการจำหน่ายเครื่องบินขับไล่ให้แก่ประเทศไทยThere are many rumours spreading at the moment regarding the purchase of Gripen fighter jets by the Royal Thai Air Force .There has been no decision taken to suspend further Gripen sales to Thailand.