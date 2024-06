‘อุ๊งอิ๊ง’ร่วมประชุม BRICS พลัส หวังสร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้ร่วมกำหนดทิศทางการเมือง

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเข้าร่วมประชุม BRICS พลัส สร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพ ได้ร่วมกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นหลายขั้วค่ะ



Thailand's decision to join BRICS is to promote the developing countries' roles and abilities in steering the global directions that benefit the majority of the world states as equal counterparts to those developed countries.



