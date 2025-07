ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะระดับจังหวัด โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ปีที่ 2 หนุนพลังเยาวชนสร้างสื่อ รู้เท่าทันยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ประกาศผลผู้ชนะระดับจังหวัดในโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Hug Your Dream ; Light Up Your Life” หรือ “กอดฝัน จุดพลังชีวิต” ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติดโครงการฯ ได้รับความสนใจจากเยาวชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนต่อยอดสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังเดินหน้าใช้พลังของเยาวชนเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารเชิงบวก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเป็นพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดผลการแข่งขันระดับจังหวัด รวมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 462 ทีม จากทีมที่สมัครทั้งหมด 5,712 ทีมทั่วประเทศ1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 77 จังหวัด ๆ ละ 3 ทีม รวมที่ได้รับรางวัล 231 ทีม2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า 77 จังหวัด ๆ ละ 3 ทีม รวมที่ได้รับรางวัล 231 ทีมและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ที่ 1) ในจังหวัด จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / 77 ทีม เข้าสู่รอบระดับประเทศ2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า / 77 ทีม เข้าสู่รอบระดับประเทศติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะได้ที่:Facebook - Be Smart Say No to Drugsมาร่วมเป็นพลังของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ที่ “ฉลาดคิด ฉลาดเลือก” และกล้าบอก “ไม่” กับยาเสพติด!#BeSmartSayNoToDrugs #HugYourDream #LightUpYourLife #TikTokContest