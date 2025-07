“ReFeel Memory” กลับมาปลุกความทรงจำอีกครั้ง! ททท. ชวนทุกคนร่วมแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นใน Grand Moment of Memory: วันวานยังหวานอยู่ พร้อมสนุกไปกับชาเลนจ์ TikTok “ฟีลดีพิกัดเดิม” ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนคุณร่วมออกเดินทางสัมผัสโมเมนต์เก่าเล่าใหม่ในมุมมองที่อบอุ่น สดใส และมีความหมายลึกซึ้ง กับโครงการ Grand Moment of Memory: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่ ในธีม Grand Moment of Memory ภายใต้แคมเปญ Grand Moment ประจำปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 ซึ่งมุ่งส่งมอบช่วงเวลาที่มีคุณค่าและประสบการณ์ที่เติมเต็มใจท่ามกลางกระแสสังคมและวิถีชีวิตยุคปัจจุบันที่ไม่อาจหลีกหนีจากความเร่งรีบวุ่นวาย ทำให้หลายคนโหยหาช่วงเวลาเรียบง่าย ละมุนละไม และตราตรึงอยู่ในใจ อย่างยุค '80 ถึงปลาย '90 ซึ่งเคยเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ ดนตรี แฟชั่น อาหาร และสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ความต้องการสัมผัสวันวานอันแสนหวานกลายเป็นเป้าหมายของการออกเดินทางอีกครั้ง สอดคล้องกับนิยาม “Nostalgia” ที่กำลังเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวซึ่งให้คุณค่าต่อจิตใจ แม้แต่กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ Millennials ที่เกิดไม่ทันช่วงยุคเหล่านั้นก็ยังอินไปกับเรื่องราวอย่างน่าทึ่งนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า “โครงการ Grand Moment of Memory: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการถ่ายทอดคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดิม แต่เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ที่มีสีสัน เข้ากับยุคสมัย และให้ความรู้สึกเชื่อมโยงถึงอดีตไปพร้อมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ Gen Z ผู้มองหาการเดินทางที่มีความหมายและ “รู้สึกได้” อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งกลุ่ม Gen Y และ Gen X ที่ต้องการกลับไป “รู้สึกใหม่อีกครั้ง”ททท. ได้ผนึกกำลังกับ พันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ บัตรเครดิต KTC, Siam Amazing Park, SEE FAH, Traveloka และ Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin ภายใต้แนวคิด “ReFeel Memory” ในการร่วมประชาสัมพันธ์และจัดทำดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักเดินทาง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน“ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” นายอภิชัย กล่าวเสริมเพื่อเพิ่มสีสันของโครงการฯ ททท. ได้เตรียมจัด “ReFeel Memory Fam Trip” คอนเซ็ปต์ “Let’s Ride Back in Time! ทริปนี้สู่วันวาน...ในพิกัดความทรงจำ” พาเหล่า KOLs และ Content Creator สัมผัสการเดินทางด้วยรถไฟ SRT Prestige สู่สถานีหัวหิน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 พร้อมออกแบบกิจกรรมที่มีกิมมิคกระตุ้นความทรงจํา และสร้างบรรยากาศย้อนวันวานที่ Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin เพื่อ ReFeel Memory ให้ครบทุกมิติในโอกาสนี้ ททท. ขอชวนทุกคนร่วมสนุกกับแคมเปญ “ฟีลดีพิกัดเดิม” โดยครีเอทคอนเทนต์ TikTok (วิดีโอ/ภาพนิ่ง) เล่าถึงสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวย้อนวันวานใน “พิกัดความทรงจำ” ของคุณ! โดยใช้แผ่นเสียง “ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่” และติดแฮชแท็ก #ฟีลดีพิกัดเดิม #ReFeelMemory #วันวานยังหวานอยู่ #AmazingThailand #GrandMoment ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2568 เพื่อรับ ของขวัญสุดเก๋ อาทิ กล้อง Instant, ลําโพง Bluetooth และ Voucher ที่พัก/ร้านอาหาร มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาททั้งนี้ โครงการ Grand Moment of Memory: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่ ได้รีมิกซ์เพลงฮิตในตำนาน “วันวานยังหวานอยู่” ประพันธ์โดย สันติ เศวตวิมล ให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมท่าเต้นสุดคิวท์ซึ่งออกแบบโดยทีม The Character Academy ให้ทุกคนได้ร่วมชาเลนจ์เต้นและแชร์คลิปโมเมนต์พิเศษบนโซเชียลมีเดียของคุณติดตามรายละเอียดกิจกรรม และร่วม Let’s ReFeel ด้วยกันได้ทาง•Facebook Page: ReFeel Memory วันวานยังหวานอยู่•TikTok: @ReFeelMemory•Line OA: @ReFeelMemory