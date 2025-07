เลือดใหม่วงการสตาร์ตอัพ! "ทีม KLORA" ผงาดคว้าแชมป์ Startup Thailand League 2025 ปีที่ 9 พลิกไอเดียสู่ธุรกิจจริง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ปิดฉากโครงการ Startup Thailand League 2025 อย่างเต็มความประทับใจ ด้วยการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และมอบรางวัลให้กับสุดยอดทีมสตาร์ตอัปนักศึกษาที่ฝ่าด่านจากกว่า 250 ทีมทั่วประเทศ โดยในปีนี้ ทีม KLORA (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) คว้าตำแหน่งแชมป์แห่งปี พร้อมรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท จากแผนธุรกิจที่ไม่เพียงนวัตกรรมล้ำ แต่ยังตอบโจทย์ตลาดและสามารถต่อยอดได้จริงการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้เป้าหมาย “สร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัย” ผ่านแนวคิด Groom – Grant – Growth – Global ที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้เข้าแข่งขัน สนับสนุนทุน ต่อยอดการเติบโตเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 50 แห่งทั่วประเทศ รวมผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จาก 250 ทีม ซึ่งหลังผ่านกระบวนการคัดเลือกและบ่มเพาะ การประกวดแข่งขันไอเดียแผนงานธุรกิจสตาร์ตอัปในระดับภูมิภาค จนได้ 14 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 14 ทีมนี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up, คุณนุชนาถ คุณความดี ​ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้​ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​, คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.​, คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, คุณพิชญ์สินี เปลี่ยนสมัย Principal Cloud Consultant, CTO Office huawei cloud (Thailand)​, ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ​CEO/Co-Founder ZTRUS​, คุณนฤศันส์ ธันวารชร CEO InnoSpace (Thailand) / TVCA Director, คุณลักษมณ์ สาระยา Managing Director / TOP Ventures by Thai Oilผลการแข่งขันระดับประเทศ ทีมผู้ชนะเลิศ Startup Thailand League 2025 ได้แก่● ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KLORA มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท● รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม POTENT มหาวิทยาลัยพะเยา รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 30,000 บาท● รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม SC2451 (Cricktone) มหาวิทยาลัยทักษิณ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาทนอกจากนี้ ยังมีรางวัล University of The Year สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมผลักดันทีมนักศึกษาสู่ชัยชนะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมอบโล่และรางวัลแก่ทีมผู้ชนะ พร้อมกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาทุกทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ทุกทีมล้วนเป็นตัวแทนของคลื่นลูกใหม่ในวงการสตาร์ตอัปไทย ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจอย่างแท้จริง ในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดได้อย่างตรงจุดStartup Thailand League ไม่ใช่แค่เวทีแข่งขัน แต่เป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เราได้เห็นไอเดียที่ไม่ธรรมดา เช่น ชุดหมักสาโทที่พลิกวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้กลายเป็นสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่, เนื้อเยื่อตับจำลองที่ช่วยยกระดับการทดสอบยา, บาล์มหอมที่ออกแบบมาเพื่อผู้มีภาวะสมาธิสั้น, เม็ดฟู่ที่ช่วยยืดอายุดอกไม้, นวัตกรรมดูแลสัตว์, รวมถึงแพลตฟอร์มช่วยเลิกเสพติดนอกจากนี้ ยังมีทีมที่พัฒนาโมเดลเพื่อสังคม เช่น ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติ ขนมสำหรับสุนัขแพ้ง่าย และเกมคีบของออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดสะท้อนว่า เจนใหม่ของเรากำลังคิดอย่างรอบด้าน ทั้งเชิงธุรกิจ เทคโนโลยี และผลกระทบต่อสังคม ปีนี้จึงไม่ใช่แค่ปีแห่ง ‘ไอเดียดี’ แต่คือปีที่ไอเดียเหล่านั้น ‘ทำได้จริง ขายได้จริง และไปได้ไกล’Startup Thailand League 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัปไทยให้เข้มแข็งตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย โดย NIA จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้เข้าถึงโครงสร้างการสนับสนุนที่ครบวงจร ตั้งแต่ทุนสนับสนุน การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับนักลงทุน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อให้แนวคิดดี ๆ ของคนรุ่นใหม่ ไม่หยุดอยู่แค่บนเวที แต่กลายเป็นธุรกิจจริงที่เติบโตได้ในตลาดจริง