NIA จับมือซีพี เครือข่ายภาครัฐและธนาคาร เปิดหลักสูตร “IBEs Driving Green Innovation” หนุน SMEs ไทย นำนวัตกรรมสีเขียวพลิกธุรกิจสู่ความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับโลก

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “ท่ามกลางบริบทของเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภูมิอากาศ และพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) มาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นแนวทางในการสร้างความแตกต่างในตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว” ทั้งนี้สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายทางธุรกิจ“NIA จับมือกับกลุ่มบริษัทซีพี และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ เอกชน และธนาคาร เปิดตัวหลักสูตร “IBEs Driving Green Innovation” ซึ่งมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย ให้สามารถปรับตัวและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) และการแข่งขันเชิงนวัตกรรม โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแนวคิด สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริงในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สามารถเติบโตในยุคที่ “Green is the New Growth”ดร.กริชผกา กล่าวอีกว่า หลักสูตร “IBEs Driving Green Innovation” มุ่งเน้นไปที่ 3 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบและออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของตน พร้อมกับการเชื่อมโยงไปสู่โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้าใจในแนวคิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือ และประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ทันที และพร้อมเป็นพลังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบนฐานของความยั่งยืนในอนาคตอยากรู้ว่า “Green Innovation จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้อย่างไร”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line OA : @ibesgreen หรือ บี 064-969-1222หลักสูตร “IBEs Driving Green Innovation” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 พ.ค. 68ลงทะเบียนได้ที่ https://gowatch.live/IBEsGreen_register