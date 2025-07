เปิดประตูสู่อนาคตกับงาน อินโฟคอม เอเชีย 2025 นำเสนอคอนเซ็ปต์การผสานใช้งานเอไอกับแอปพลิเคชันสารพัดประโยชน์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 3 กรกฎาคม 2568 - งานอินโฟคอม เอเชีย (InfoComm Asia) ครั้งที่ 5 พร้อมเปิดฉากในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2568 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้ที่หาได้ยากจากการจัดประชุมสุดยอดและกิจกรรมน่าสนใจมากมาย โดยปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence - AI) และในงานซัมมิตจะเจาะลึกเรื่องอนาคตของเทคโนโลยีระบบภาพและเสียง (AV) IT และ AI ที่จะผสานเข้าหากัน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และกลยุทธ์ที่จำเป็นที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในขณะที่ธุรกิจกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไซมอน ลอง ผู้อำนวยการอาวุโส CBRE สิงคโปร์ กล่าวว่า “อนาคตของธุรกิจขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจินตนาการขอบเขตทั้งด้านกายภาพและดิจิทัลของเราว่าจะไปได้ไกลเท่าไร ผมยินดีที่ได้ร่วมการเสวนาเปิดงาน อินโฟคอม เอเชีย ในหัวข้อ Reimaging Boundaries: The Future of Business & Technology in 2030” และได้ร่วมเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะให้มุมมองว่าเทคโนโลยีที่ผสานเข้ามาหากัน โดยเฉพาะ AI จะเปลี่ยนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้นำทุกคนที่ต้องการสร้างข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในอนาคตต้องการทราบ”ฌอน ลิว หัวหน้าฝ่าย Retail Operations & Support and Customer Experience & Commercial ของ SBS Transit ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “SBS Transit พบว่าเทคโนโลยี AI ที่ให้ความสำคัญต่อคนนั้นไม่ได้มีเพียงระบบออโตเมชัน แต่ยังรวมถึงวิธีการสำคัญที่มีความเป็นมนุษย์ มีความใส่ใจ เรายินดีที่จะได้ร่วมให้มุมมองเชิงลึก และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานที่เราทำมาแล้วในการเสวนาหัวข้อ ‘Blending Innovation with Emotion’ ในงานอินโฟคอม เอเชียแองจี้ เอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของอินโฟคอม เอเชีย กล่าวว่า “งานอินโฟคอม เอเชีย ไม่ได้เป็นเพียงงานนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาในสายงานนี้และการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ เราตระหนักดีถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานอินโฟคอม เอเชีย จึงมีวัตถุประสงค์หลัก คือการเตรียมคนในแวดวงอาชีพเดียวกันเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายแห่งอนาคต”อินโฟคอม เอเชีย ซัมมิต - สุดยอดแห่งการเรียนรู้ด้าน Pro AVการประชุมสุดยอด อินโฟคอม เอเชีย ซัมมิต จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเทรนด์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะผลจากการพัฒนาของ AI ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ผ่านการเสวนาที่กระตุ้นความคิดและกิจกรรมเชิงปฏิบัติหลายหัวข้อการประชุมสุดยอดในงานนี้จะเน้นเรื่องเทคโนโลยี AI เป็นหลัก และประกอบด้วยการเสวนาหลายหัวข้อที่ชวนให้คิดตาม และมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือทำเอง ได้แก่• “Transforming Workplaces with AI - Driven Intelligent Devices” ที่เจาะลึกเรื่องวิธีการสร้างองค์กรที่เก่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ รวมทั้งจะทำให้แนวคิด “Distance Zero” สำหรับการประชุมที่ใช้ AI ช่วยดำเนินการเป็นจริง• การเสวนาเรื่อง “AI and the Transformation of AV/IT Solutions Education: Challenges, Directions, and Opportunities” ที่จะร่วมกันสำรวจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI มาใช้ในด้านการศึกษา สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการโซลูชัน AV และ IT• การเสวนาเรื่อง “AI & The Future of Workplace Collaboration and Engagement” ที่จะให้มุมองเชิงลึกว่าระบบออโตเมชันที่ใช้ AI ตลอดจนเทคโนโลยี Machine Learning และ Intelligent Chatbot จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรดีขึ้นอย่างไร• Specialized Vertical Market/Solution Area Deep Dive การประชุมสุดยอดที่จะให้แนวทางเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้ความรู้เฉพาะด้านสำหรับมืออาชีพในหลากหลายด้าน ได้แก่o “Digital Transformation in Education: From Strategy to Execution” ที่จะให้โรดแมปสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในแวดวงการศึกษา การกำหนดกลยุทธ์หลักและเทคโนโลยี เช่น AI และ AV/VR ที่จะช่วยให้สถาบันการศึกษานำกลยุทธ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งให้มุมมองเชิงลึกและขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่คล่องตัวและพร้อมรองรับการพัฒนาในอนาคตo “Smart Cities 2.0: From Sensors to Reasoning Agents” ที่จะให้แนวคิดใหม่เรื่องเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ Smart Cities 2.0 ที่มีการนำนวัตกรรมด้าน AI มาใช้เป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะมีศักยภาพมากกว่าแค่การติดตามข้อมูล โดยจะมีการแชร์ตัวอย่างเคสจริงจากสิงคโปร์เรื่องการนำ Generative AI มาสร้างเมืองอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวในทุกด้าน อาทิ การขนส่งและการรักษาความปลอดภัยo “Shaping the Future of Digital Signage - Market Trends and Managed Signage” ที่เจาะลึกเรื่องการนำ AI มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การส่งคอนเทนต์อัจฉริยะ และการสร้างเอนเกจเมนต์กับผู้ชมแบบเรียลไทม์o “AI Audio Mixing: Using It to Gain Advantage” สำหรับมืออาชีพด้านระบบออดิโอ ที่จะได้ค้นพบข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจว่าจะสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อยกระดับการผลิตงานด้านเสียง การจัดกิจกรรมถ่ายทอดสด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรแองจี้กล่าวเสริมว่า “การเรียนรู้ คือหัวใจหลักของงานอินโฟคอมเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ หรือการแสดงนวัตกรรมต่างๆ หรือการพบปะพูดคุยกันในกิจกรรมพิเศษที่เราจัดขึ้น ในทุกกิจกรรมและการพบปะนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ที่ทรงคุณค่า ได้รู้จักและมีพันธมิตรใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวสู่โลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรของตนเองได้ด้วย”ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน และสามารถตรวจสอบโปรแกรมงานได้ที่นี่ infocomm-asia.com