Hakuhodo First คว้ารางวัล “Excellence in Efficient Client Solutions – Thailand 2025” จากเวที Global Brand Awards

Hakuhodo First เอเจนซี่โฆษณาและการตลาดแบบครบวงจรในเครือ Hakuhodo Inc. ได้รับรางวัล “Excellence in Efficient Client Solutions – Thailand 2025” จากเวทีระดับโลกอย่าง Global Brands Awards ตอกย้ำจุดยืนในฐานะเอเจนซี่ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ผสานความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล และเทคโนโลยี AI Sei-katsu-sha อันเป็นเครื่องมือเฉพาะของเครือ Hakuhodo ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความมุ่งมั่นบนความเชื่อ “Driving People’s Actions” ซึ่งได้ดำเนินการตลอดในปีที่ผ่านมา

คุณชุติมา วิริยะมหากุล CEO ของ Hakuhodo First กล่าวว่า “Hakuhodo First ยืนหยัดในยุคของ Intelligent Agility ที่การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคผันผวนตลอดเวลากลายเป็นเรื่องปกติ ด้วยแนวทางการทำงานแบบ “Sei-katsu-sha” ปรัชญาการมองผู้บริโภคในแบบองค์รวมด้วยมิติที่ลึกกว่าการเป็นเพียงผู้ซื้อ แต่คือ “มนุษย์” ที่มีชีวิต มีคุณค่า และมีความใฝ่ฝัน เราจึงพัฒนาการสื่อสารที่ไม่ใช่เพียงเพื่อการขาย แต่ขยับการสร้างผลลัพธ์จาก Insight ไปสู่ ‘การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริง’ (Driving People’s Actions) ผ่านข้อมูล การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การวางแผนและการทำงานที่ผสานความสามารถของคนและ AI เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล การสร้างสรรค์แนวคิด และโซลูชั่นใหม่ๆที่ตอบโจทย์มากกว่าให้กับลูกค้าของเรา”สำหรับรางวัล ‘Excellence in Efficient Client Solutions – Thailand 2025’ จากเวที Global Brand Magazine ครั้งนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก เพราะนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความสามารถของเราในการสร้างผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน พร้อมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร โดยยังคงความคิดสร้างสรรค์ไว้ในทุกแคมเปญ เราจะเดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ให้กับแบรนด์ และขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อไป”Hakuhodo First เป็นเอเจนซี่โฆษณาและการตลาดแบบครบวงจรในเครือ Hakuhodo Inc. กลุ่มโฆษณาที่มีมายาวนานสุดของญี่ปุ่น เป็นที่ยอมรับมากว่า 130 ปี และมีเครือข่ายมากกว่า 150 สาขาใน 20 ประเทศทั่วโลก เน้นการทำงานแบบ full-service creative, strategic และ Execution เชี่ยวชาญการสร้างแคมเปญที่ขับเคลื่อน ‘ผลลัพธ์จริง’ โดยเฉพาะกับแบรนด์ที่ต้องการเปลี่ยนการรับรู้เป็นพฤติกรรม เช่น กลุ่มยานยนต์ ประกันสุขภาพ ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผลงานที่โดดเด่นในหลายอุตสาหกรรมทั้งอุปโภคและบริโภค ผ่านแคมเปญที่เปลี่ยนการรับรู้ให้เป็นการกระทำที่วัดผลได้ เช่น แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและรถยนต์ของ Toyota, แคมเปญเกม Honkai Star Rail ที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 20 ล้านครั้ง หรือโซลูชันวิดีโอที่ใช้ AI จนคว้ารางวัล Best of Google AI ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการเปลี่ยน insight เป็น impact ได้อย่างแท้จริงคุณชุติมา ยังกล่าวอีกว่า “ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นจากระบบการทำงานที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์จากข้อมูลและมุมมองเชิงมนุษย์ การวางแผนและส่งมอบคอนเทนต์ด้วย AI การออกแบบประสบการณ์ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และการทำแคมเปญอย่างรอบด้าน ตั้งแต่สื่อไปจนถึงกิจกรรมที่เข้าถึงทุกประสาทสัมผัส”Mr. Jay Reddy CEO ของ Global Brands Magazine กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล ‘Excellence in Efficient Client Solutions – Thailand 2025’ ให้แก่ Hakuhodo First เพราะวิธีคิดของพวกเขาโดดเด่นมากในการผสานข้อมูลเชิงมนุษย์เข้ากับกลยุทธ์ AI และ data ได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์หรือความบันเทิง พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการสร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพในทุกแคมเปญ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตของการสื่อสารแบรนด์ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริง”ปัจจุบัน Hakuhodo First มีประสบการณ์ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี และได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับแบรนด์ระดับโลกและภูมิภาคในหลากหลายแคมเปญอย่างต่อเนื่อง เช่น Toyota, Arçelic Hitachi, AIA, Netflix, และ P&G เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด “People-First” สามารถปรับใช้ได้กับทุกตลาด ทุกกลุ่มเป้าหมาย