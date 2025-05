LIFE AI – การเปลี่ยนผ่านของ Web3 จากการเก็งกำไรสู่การดูแลสุขภาพเชิงลึก ขยายฐานผู้ใช้งานครอบคลุม 7 ประเทศในเอเชีย

ซึ่งก่อตั้งโดย ดร. Tuan Cao และทีมวิจัยจาก UCSF, Harvard และ Cornell ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผสานเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI), จีโนมิกส์ และ บล็อกเชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูล DNA ของตนได้อย่างสมบูรณ์ผ่านเทคโนโลยี Gene NFTs โดยข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสและปกป้องด้วย Trusted Execution Environments (TEEs) เพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด“เมื่อคุณให้ผู้คนเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเอง คุณก็มอบสิทธิ์ให้พวกเขามีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน” — ดร. Tuan Cao, ผู้ร่วมก่อตั้ง LIFE AIในพอดแคสต์ The Use Case ดร. Cao เปิดเผยว่าโซลูชันของ LIFE AI ขยายการใช้งานสู่ภาคสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแล้วกว่า 112,000 รายใน 7 ประเทศ ด้วยเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ:• Kalbe Pharma (อินโดนีเซีย) ใช้ LIFE AI สร้างเครื่องมือคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในเวลาเพียง 4 เดือน ด้วยต้นทุนต่ำลง 10 เท่า• สมาคมอาสาสมัครทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (VMA) ผสานข้อมูลสุขภาพกว่า 1 ล้านรายการเพื่อการแพทย์แม่นยำ• โรงพยาบาลกลางเว้ (เวียดนาม) ศึกษาพันธุกรรมของผู้ป่วยออทิสติกกว่า 5,000 ราย ด้วยงบประมาณเพียง $10,000นอกเหนือจากจีโนมิกส์ LIFE AI ยังวางโครงสร้าง subnet แบบโอเพ่นซอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักพัฒนาเข้าร่วมใน 4 ด้านหลัก:• อีคอมเมิร์ซด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล• การฝึก AI ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ• การค้นพบยารูปแบบใหม่• การแพทย์แผนตะวันออกแบบแม่นยำหัวใจสำคัญของ LIFE AI คือ “ชุมชน” มากกว่าแค่เทคโนโลยี โดยโมเดลของแพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักพัฒนา และผู้ใช้งานทั่วไปมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่อย่างรวดเร็วและปลอดภัยLIFE AI คือแพลตฟอร์มสุขภาพที่ผสาน AI ข้อมูลสุขภาพ และบล็อกเชน เพื่อให้ผู้คนเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเอง และเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่รวดเร็ว ฉลาด และเฉพาะบุคคล🌐 เว็บไซต์: https://www.lifenetwork.ai ✖️ X (ทวิตเตอร์): LIFE AI (@LifeNetwork_AI) / X 📢 ช่องโทรเลข: https://t.me/lifenetwork_ann Scenius Capital เป็นบริษัทลงทุนในคริปโตและบล็อกเชนจากแคลิฟอร์เนีย โดย Ben Jacobs เป็นผู้บริหารและโฮสต์พอดแคสต์ Scenius Studio🔗 LinkedIn: Scenius Studio on LinkedIn 🎧 ฟังตอนเต็มของ The Use Case กับ ดร. Tuan Cao: → Spotify: https://open.spotify.com/episode/5qzo8thcbH2XuXaN7HIgPT