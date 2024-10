โซลคลินิก พัทยา ร่วมงานเปิดตัว Brand Ambassador และฉลองครบรอบ 20 ปี MERZ Aesthetics ใน Bangkok International Fashion Week

งานครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok International Fashion Week (BIFW) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ณ สยามพารากอน ซึ่งโซลคลินิกยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ POEM ที่นำเสนอโดย MERZ Aesthetics ความร่วมมือในงานระดับนานาชาติครั้งนี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแฟชั่นและความงาม แสดงถึงความมุ่งมั่นของโซลคลินิกในการติดตามและนำเสนอเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการความงามให้กับลูกค้า ที่มาพร้อมคอลเลกชัน Autumn/Winter 2024 “The Song of the Sirens” ซึ่งนำแรงบันดาลใจจากตำนาน “Sirens and the Sailor” มานำเสนอเป็นซิมโฟนีแห่งการแต่งกาย ผสานความงามอันเย้ายวนเข้ากับความแข็งแกร่ง สะท้อนถึงหนุ่มสาวยุคใหม่ในหลากหลายมิติ ให้ทุกคนยอมรับความเป็น Siren ในตัวเอง และสร้างความประทับใจในทุกย่างก้าว เสริมความมั่นใจให้กับหญิงสาว เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้าง(คุณหมอก็อต) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Seoul Clinic Thailand กล่าวว่า ที่โซลคลินิก เราให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์แท้ 100% ซึ่งนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เช่น MERZ Aesthetics โดยมีการควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา เช่น เลเซอร์ ยังได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการรักษา การได้รับเชิญเข้าร่วมงานระดับโลกนี้ เป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าจำนวนมากที่เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้โซลคลินิกเป็นหนึ่งในคลินิกความงามชั้นนำในประเทศไทยโดยคุณหมอก็อตได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิก ในการทำทรีตเมนต์ต่างๆ หรือ เครื่องเลเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ทางการรักษา ควรมาจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้ คลินิกยังเคร่งครัดเรื่องของทีมแพทย์ ต้องมีประสบการณ์สูงในการให้บริการด้านความงาม เพื่อความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ผู้บริการพึงพอใจ นอกจากนี้ คลินิกยังได้ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสำคัญระดับโลกหลายเวทีจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียง จึงเป็นอีกการยืนยันถึงความมุ่งเน้นของเราในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ โซลคลินิก เรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และนวัตกรรมในการให้บริการความงามที่ดีที่สุด พร้อมให้บริการคุณด้วยผลิตภัณฑ์แท้ที่ได้รับการรับรองและทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกได้ที่ www.seoulclinicthailand.com