ครั้งแรกในไทย!! กับนิทรรศการศิลปะโต้ตอบได้

บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด (JAM) ร่วมกับ บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด และ ENESS สตูดิโอ ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย! กับ ‘Modern Guru and The Path To Artificial Happiness’ นิทรรศการศิลปะสุดล้ำระดับโลก ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริง ผลงานศิลปะผสมผสานเทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบกับความรู้สึกของคุณเองได้แบบเหนือจินตนาการ เนรมิตพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกว่า 2,000 ตารางเมตร ด้วย 4 คาแรคเตอร์สุดอาร์ตและฮีลใจ ในรูปแบบ Interactive และ Immersive ผสมผสาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก “กียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร” ประธานและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วย “พิชชาภา ณรงค์พันธ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด (JAM) (ที่ 5 จากซ้าย) และ นิมร็อด ไวส์ ศิลปินและผู้ก่อตั้ง ENESS สตูดิโอ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยศิลปินนักแสดง “ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ” (ที่ 1 จากซ้าย) ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ ชั้น 6 Attraction Hall ไอคอนสยาม วานนี้