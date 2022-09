Samsung ปรับแนวทำตลาด ‘The Wall’ เน้นติดตั้งง่ายขึ้น เริ่มต้น 6 ล้านบาท

อภิรดา พัวพรพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จอภาพ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาซัมซุงถือเป็นผู้นำในธุรกิจจอภาพมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น LED Signage จอแสดงผลขนาดใหญ่ Smart Signage จอแสดงผลอัจฉริยะ Hospitality TV สมาร์ททีวีสำหรับใช้งานในโรงแรม หรือโรงพยาบาล และ Monitor ในกลุ่มของเกมมิ่ง“ในมุมของธุรกิจ กลุ่มจอภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับหลากหลายธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในฝั่งของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ”ทั้งนี้ ตลาดหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ LED Signage ทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคหลังการแพร่ระบาดถึง 13.5% ในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 17.3% ในช่วงปี 2020-2026ขณะเดียวกัน ในฝั่งของภาคธุรกิจ รวมถึงสถาบันการศึกษามีแผนที่จะนำจอแสดงผลแบบโต้ตอบได้ (Interactive Motinor) อย่าง Samsung Flip Pro ไปใช้งาน อย่างในห้องประชุม หรือใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รับกับรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่“ภาพรวมธุรกิจจอภาพของซัมซุงในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีการเติบโตอยู่ที่ราว 8% และคาดว่าจะสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่นำจอแสดงผล The Wall และ Odyssey Ark รุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย”สำหรับเทคโนโลยีที่ซัมซุง นำมาใช้งานในจอภาพ The Wall จะเป็น Micro LED ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของโมดูลาร์ ทำให้สามารถต่อขยายเพื่อให้ได้ขนาดใหญ่ขึ้นได้ และล่าสุดคือการออก The Wall All-in-One มาช่วยให้การติดตั้ง The Wall ทำได้ง่ายขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงโดย The Wall All-in-One มาพร้อมกับความสามารถในการแสดงผลหน้าจอด้วยพิกเซลขนาด 0.84 จอมีความบางเพียง 49 มิลลิเมตร และมี 3 ขนาดและความละเอียดให้เลือก ได้แก่ ขนาด 146 นิ้ว ความละเอียด 4K ขนาด 146 นิ้ว ความละเอียด 2K และขนาด 110 นิ้ว ความละเอียด 2K ในราคา 6-8.9 ล้านบาทอีกหนึ่งไฮไลตฺคือ จอมอนิเตอร์ Odessey Ark เกมมิ่งมอนิเตอร์แบบโค้ง 1000 อาร์ ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 4K อัตราการรีเฟรชเรตที่ 165Hz ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง เทียบเท่าจอขนาด 27 นิ้ว 4 จอ และ 32 นิ้ว 3 จอ ตามลำดับ ในราคา 99,000 บาท