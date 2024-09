“ดีพร้อม” หนุน Soft Power จัดงานทดสอบตลาด “DIPROM SHOW 2024” ขยายโอกาสธุรกิจผู้ประกอบการชุมชน

วันนี้ (3 ก.ย.) นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้า Soft Power ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันกระแสที่อยู่ในความนิยม (Trend) ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย และแนวคิดการผลิตภัณฑ์ (Product Concept) อันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยที่มีคุณค่าอยู่แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพในชุมชน ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจ ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น การสร้างงานพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้สมาชิกในชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน สามารถลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน รองรับแรงงานคืนถิ่น ทำให้เกิดการไหลเวียนทางเศษฐกิจในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีบางชุมชนที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ เครือข่ายจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดจะส่งผล ต่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมนายภาสกร กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ดำเนินการตามนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (RESHAPE THE AREA) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้มีศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดระดับสากล โดยพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรท้องถิ่น มีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลาย (Multi-Funtion) โดยการปรับMindset ผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกิจกรรมทดสอบตลาดเพิ่มศักยภาพการตลาดเชื่อมโยงเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน “DIPROM SHOW 2024”“การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการชุมชน โดยการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตลาดในการต่อยอดการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ สู่การขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างยอดขาย ขยายรายได้ ผ่านงาน “DIPROM SHOW 2024” เชื่อมโยงสู่ Soft Power อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และสร้างกระแสการรับรู้ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ระดับดาว 3 – 5 ดาว ที่ผ่านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของดีพร้อมมาร่วมจัดแสดงสินค้า กว่า 50 ราย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไทย เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้กระทั้งสมุนไพรไทย”ดีพร้อม ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อมมาทดสอบตลาดผ่านการจัดงาน “DIPROM SHOW 2024” เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบหลังจากได้รับการพัฒนาจากดีพร้อมแล้ว โดยการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาทดสอบตลาดกว่า 50 ราย พร้อมจัดงานเจรจาธุรกิจ เพื่อจับคู่ทางการค้าเชื่อมโยงการตลาดเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัล DIPROM Awards 2024 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) Creative Product จำนวน 3 รางวัล 2) Multifunction Product จำนวน 3 รางวัลและ 3) Business Content จำนวน 3 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่าง ๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “Offline to Online Throughout E-Commerce and Digital Marketing” โดยได้รวมกูรูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการตลาดมามอบความรู้ให้กับผู้สนใจและผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 2,500 คน เกิดการต่อยอดในเชิงธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,134 ล้านบาทและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.diprom.go.th หรือwww.facebook.com/dipromindustry หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรศัพท์ 0 2430 6865 – 66