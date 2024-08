เจออีกหนึ่ง! นักบินแชร์ประสบการณ์ความสะเพร่าของช่าง ชี้ เจอบ่อยแต่ไม่ได้เอามาตีแผ่

จากกรณี "วรัทย์ ไล้ทอง" ยูทูบเบอร์ช่อง "Flown By Prame" ที่ให้ความรู้ด้านการบิน ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของช่างเครื่องบินกลุ่มหนึ่งที่ตนเองพบเจอ สุดมักง่าย จนทำให้ตนต้องพบความเสี่ยงระดับสูงมากจากช่างกลุ่มนี้ ชี้พฤติกรรมคล้ายการหลอกให้นักบินไปตายล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ส.ค. เพจ “Flying Phuket ทุ่งควายบิน“ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับตนเองจากการซ่อมของช่างอากาศยาน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า”วันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ที่เกิด ขึ้นกับทางนักบินทุ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการซ่อมของช่างอากาศยานถามว่าเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงมั้ย: มีค่ะเรื่องเกิดมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ( ไม่ขอระบุช่วงเวลา ) เกี่ยวกับสิ่งผิดปกติในเรื่องของ Trim ( ทริม ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนักบินให้บินได้สบายมือขึ้น อาจจะเห็นว่า เป็นสิ่งเล็กๆ ที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นเรื่องของเครื่องบินแล้ว ชิ้นส่วนทุกชิ้น อุปกรณ์ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญ หากมีความเสียหาย เก่า หรือแม้แต่การประกอบผิด ทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลเรื่อง Trim ที่เกิดขึ้น เป็น Trim ที่หางเสือ หรือว่า Rudder Trim ซึ่งช่างใส่สลับมาค่ะ เมื่อ Trim ไปซ้ายเครื่องไปขวา กลับกัน เมื่อ trim ขวาเครื่องไปซ้าย ( หากเป็น Trim pitch แทนที่หน้าเชิดกลายเป็นหัวปัก Trim ให้หัวลง กลับเชิดหน้าขึ้น ) ซึ่งอาจมีปัญหาได้ และอันตรายหากเราใช้งานตอนที่ take off ซึ่งความสูงมีไม่มาก โชคดีที่เกิดกับอากาศยานลำที่เป็นเครื่อง light aircraft ( น้ำหนักเบา ) หากเป็นเครื่องหนักๆนี่แย่เลยค่ะ พอรู้ปัญหาก็ให้ทีมช่างใหม่ที่เราไว้ใจ แก้ไขอากาศยานก็กลับมาใช้งานได้ปกติ โชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นปกติเวลานักบินรวมกลุ่มกันก็จะมีการปรึกษา หารือ พูดคุยกันในเรื่องต่างๆ เราก็เคยได้ยินมาหลายเรื่องราวจากเพื่อนนักบิน โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับความบกพร่องของช่าง แต่ไม่เคยมีใครเอามาตีแผ่ อาจจะเพราะ ไม่เกิดความเสียหาย หรือ เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย หรือ โชคช่วย !!! ( เรื่องการบินอาศัยโชคไม่ได้นะคะ )ต้องขอขอบคุณพี่เปรม Flown By Prame ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ ( ถือได้ว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้าน ) ให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินพานิชย์ การบินหน่วยราชการ หรือแม้แต่การบินทั่วไปกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่า GA อย่างพวกเรา ก็ถือว่า หัวใจของการบินและสิ่งที่มาเป็นอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยค่ะ“