กพท.ชี้แจงกรณีการออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ปมช่างซ่อมเครื่องบินมักง่าย

จากกรณี "วรัทย์ ไล้ทอง" ยูทูบเบอร์ช่อง "Flown By Prame" ที่ให้ความรู้ด้านการบิน ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของช่างเครื่องบินกลุ่มหนึ่งที่ตนเองพบเจอ สุดมักง่าย จนทำให้ตนต้องพบความเสี่ยงระดับสูงมากจากช่างกลุ่มนี้ ชี้ พฤติกรรมคล้ายการหลอกให้นักบินไปตายล่าสุด วันนี้ (29 ส.ค.) เพจ "CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand" หรือ "สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย" ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็น การออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ โดยได้ระบุข้อความว่า"สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยรองผู้อำนวยการสายงานกำกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน นายขจรพัฒน์ มากลิ่น ได้ให้ข้อมูลชี้แจงว่า อากาศยานดังกล่าวเป็นอากาศยานแบบ Commander 114 ซึ่งเป็นอากาศยานส่วนบุคคลขนาดเล็ก 4 ที่นั่ง ได้รับการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 การดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกหรือต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศจะประกอบไปด้วยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการบำรุงรักษา การควบคุมอายุการใช้งานของอุปกรณ์บนอากาศยาน การปฏิบัติตามคำสั่งสมควรเดินอากาศ การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากผู้ผลิต เป็นต้น และตรวจสอบสภาพอากาศยาน (Physical Aircraft Inspection) ได้แก่ ตรวจสภาพลำตัวอากาศยาน เครื่องยนต์ ใบพัด รวมไปถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน เช่น ระบบการบังคับอากาศยาน (Flight Control) ระบบเบรก อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้นนอกจากนี้ หลังจากได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศ C of A เจ้าของอากาศยานและช่างประจำเครื่องมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสภาพอากาศยานให้สมบูรณ์ และมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากเจ้าของอากาศยานเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายช่างภาคพื้นดินที่ดำเนินการซ่อมอากาศยานอาจเข้าข่ายมีความผิดต่อ พ.ร.บ. การเดินอากาศ สามารถส่งเรื่องให้ CAAT ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม CAAT ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในกรณีดังกล่าวแล้วCAAT ขอให้ความมั่นใจว่าขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ CAAT พร้อมยินดีรับฟังและดำเนินการในส่วนของข้อกังวล และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนและผู้ปฏิบัติการบิน รวมทั้งความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการกำกับ ดูแล และการส่งเสริมกิจการการบินของประเทศให้มีความปลอดภัยต่อไป"