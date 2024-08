กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2567 และ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2567 ครบทุกความต้องการเพื่อทะยานสู่ Net Zero

นางสาวณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน Bangkok RHVAC และงาน Bangkok E&E ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าดังกล่าวของประเทศไทยมีการพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สนองตอบความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก จนสินค้าของไทยเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกชั้นนำมาโดยตลอดในปี 2567 จะเป็นครั้งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลับมาจัดเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยงาน Bangkok RHVAC จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 และงาน Bangkok E&E จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “One Stop Solutions for Net Zero Future” ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อแนวโน้มสำคัญของโลกที่อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไทย ตั้งใจมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย Net Zero emissions ในปี 2608การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 300 ราย 800 คูหา จากทั้งไทย อาเซียน จีน ฮ่องกง เกาหลี อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป บนพื้นที่การจัดงานกว่า 20,000 ตารางเมตร และคาดการณ์ว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกมากกว่า 10,000 ราย ในงานจะมีทั้งแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำ ผู้ผลิตส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ผู้ผลิตตู้เย็นตู้แช่แข็ง ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและก่อสร้างห้องเย็น ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็นและผู้ผลิตระบบควบคุมและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไอที ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบภายในงานจะมีโซนพิเศษที่เป็น highlight ได้แก่ นิทรรศการ One Stop Solutions for Net Zero future เป็นการนำเสนอความสำคัญของปัญหาสภาวการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนการพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศไทยภายในปี 2608 โซนจัดแสดงสินค้าโดดเด่น เป็นโซนนำเสนอสินค้าโดดเด่นเป็นไฮไลท์ที่ตอบโจทย์ Net Zero ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน นิทรรศการพิเศษ OZONE และ e-Waste เป็นโซนนำเสนอผลงานวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โอโซน และการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานพันธมิตรนอกจากโซนพิเศษภายในงานแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่สัมมนาวิชาการ โดยหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ เช่น “แนวทางการรับรองระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” “HVAC and Nearly Zero Energy Building Approach” เป็นต้น และกิจกรรมเสวนาภายในนิทรรศการ โดย Green Influencer ที่มีชื่อเสียง เพื่อตอบโจทย์ Net Zero Futureอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับการจัดงาน Bangkok RHVAC และงาน Bangkok E&E ในปีนี้ คือ การจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสินค้าในอุตสาหกรรม RHVAC และ E&E แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองได้ สามารถเลือกชมสินค้า พร้อมทั้งเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบการได้เสมือนเดินทางมาที่งานดร.ณรัณ ศิริสันธนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศหลักให้กับแบรนด์ใหญ่ๆ ในระดับสากล แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยเองก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับแนวโน้มของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังแสงอาทิตย์ ตามแนวทาง Net Zero การนำเทคโนโลยีทางด้าน IoT และ AI มาช่วยในการติดตามผลการทำงาน วิเคราะห์ และ ควบคุมระบบปรับอากาศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพต่างๆ เช่น PM2.5 คุณภาพอากาศในอาคาร เป็นต้นอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้ให้ความสำคัญในการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่สังคม Net Zero ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการส่งเสริมการใช้เครื่องเย็นอย่างเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งมีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากอาหารที่เสีย ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้แสดงความตื่นตัวและมีการสนับสนุนเพื่อมีส่วนร่วมในแผน Net Zero ของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามและเยี่ยมชมนวัตกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคม Net Zero ได้ ในงาน Bangkok RHVAC 2024นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ตัวเลขคาดการณ์ส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมปี 2567 คาดการณ์ส่งออกเติบโตประมาณร้อยละ 5 สำหรับทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ High tech มุ่งสู่ High value supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อเป็นฐานการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ของโลก ตลอดจนเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคการผลิตเข้าด้วยกัน โดยตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน ส่วนโอกาสตลาดใหม่น่าจะเป็นโอกาสที่จีน หรือ สหรัฐอเมริกา ย้ายฐานมาใช้ไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกงาน Bangkok RHVAC 2024 และ Bangkok E&E 2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2567 ณ Hall 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นวันเจรจาการค้าระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน และวันสุดท้ายจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและซื้อสินค้า ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.bangkok-rhvac.com