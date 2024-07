MEA เปิดบริการตรวจสอบ และรับรองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Charge Sure by MEA

วันนี้ (31 ก.ค.) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในงานเปิดบริการตรวจสอบ และรับรองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Charge Sure by MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้ให้ความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) โดยได้สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV Ecosystem รองรับการใช้งาน EV ในพื้นที่ของ MEA ที่ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายในปี 2580 มากกว่า 6.6 ล้านคัน จึงทำให้ในปัจจุบันมีการเติบโต และเกิดสถานีชาร์จเป็นจำนวนมาก และเปิดให้บริการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีชาร์จได้ MEA จึงได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องอัดประจุ ออกตรวจสอบสถานีอัดประจุของ MEA เอง และยังสามารถให้บริการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถมั่นใจได้ว่า สถานีชาร์จที่ได้รับการตรวจสอบ และรับรอง จาก MEA แล้วว่าเป็นสถานีชาร์จที่มีความปลอดภัย สามารถชาร์จรถได้ชัวร์ เป็นไปตามมาตรฐาน และมิเตอร์ที่คิดหน่วยค่าชาร์จนั้นคิดเงินได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ บริการตรวจสอบ และรับรองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Charge Sure by MEA เป็นผลผลิตจากโครงการ MEA WISE ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด Energy Transformation โดยสนับสนุนให้เกิดการสร้าง Innovation และ Business Model ใหม่ ที่มีศักยภาพและแข่งขันได้ของ MEA โดยบริการ Charge Sure by MEA นี้ ถือเป็นบริการตรวจสอบและรับรองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จ และด้านความถูกต้องของการคิดหน่วยการชาร์จ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสถานีชาร์จเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสถานีชาร์จ รวมทั้งในมุมของผู้ประกอบการก็จะได้ประโยชน์จากการใช้บริการ Charge Sure by MEA ที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลสถานีชาร์จให้พร้อมสำหรับการให้บริการ สำหรับแผนในอนาคตจะขยายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และขยายความสามารถในการทดสอบให้คลอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จ และครอบคลุมเทคโนโลยีที่เก่งขึ้น อีกทั้งยังจะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคตผู้สนใจบริการสามารถดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/other-services/ChargeSure หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center ทาง LINE: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง