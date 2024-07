การ์ตูน "ฟีมอน มอนสเตอร์ยอดคุณหมอ"ในเครือ รพ.พญาไท–เปาโล คว้ารางวัล สุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัย

คุณวัชราภรณ์ เจริญธรรมวัชณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดสื่อดิจิตอลและพัฒนาธุรกิจองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล เปิดเผยว่า “การ์ตูนแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster หรือ ฟีมอน มอนสเตอร์ยอดคุณหมอ เป็นการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และบริษัทพันธมิตร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองและครอบครัว ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นประเด็นสุขภาพที่ส่งผลกับสุขภาวะโดยรวม และปัญหาที่พบเจอเป็นประจำในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ท้องผูก ฟันผุ เป็นต้น”การผลิตคอนเทนต์การ์ตูนแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster (ฟีมอน มอนสเตอร์ยอดคุณหมอ) เป็นการนำเสนอไลฟ์สไตล์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่สอดแทรกข้อมูลสุขภาพจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและประเด็นสุขภาพที่พ่อแม่กำลังให้ความสำคัญ สร้างสรรค์ออกมาเป็นแอนิเมชั่นในหลากหลายภาษาที่ช่วยส่งเสริมความรู้สุขภาพและเติมเต็มความสนุกสนานเพลิดเพลินให้เด็กและเยาวชนทุกคน เข้าถึง เข้าใจและเห็นความสำคัญของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกครอบครัว นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ Phymon Doctor of Monster ได้รับรางวัล สุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ Best e-Learning Award for Early Childhood จากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) ในงานประกาศผล Bangkok International Digital Content Festival 2024 (BIDC 2024) ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลคอนเทนต์คุณภาพ“ไม่เพียงแต่การ์ตูนแอนิเมชั่น ฟีมอน มอนสเตอร์ยอดคุณหมอ จะได้ผลตอบรับดีจากกลุ่มเป้าหมาย ทางเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพทั้งในโรงเรียนและในโรงพยาบาลคู่ขนานไปด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้าง นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนทุกคนทั่วโลกมีโอกาสเข้าถึงการ์ตูนแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster ในภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และกัมพูชา โดยในอนาคตจะมีภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่นๆ เพิ่มอีกด้วย ผู้ผลิตคอนเทนต์คาดหวังว่า การ์ตูนแอนิเมชั่น ฟีมอน มอนสเตอร์ยอดคุณหมอ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสังคมสุขภาพดีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันเชื่อมั่นว่า สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Phymon Doctor of Monster จะเป็นตัวแทน Health Ambassador ของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยและผลงานแอนิเมชั่นฝีมือคนไทย ทั้งยังพร้อมผลักดัน Phymon Doctor of Monster ให้เป็น Soft Power สร้างคุณค่าเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอนาคต” คุณวัชราภรณ์ กล่าวปิดท้ายมาทำความรู้จักกับ Phymon Doctor of Monsterการ์ตูนแอนิเมชั่นมอนสเตอร์ ตัวสีเขียว ตาโต และเหล่าผองเพื่อนมอนสเตอร์ นำเสนอเนื้อหาไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคปัจจุบัน เสริมสร้างสาระความรู้เรื่องสุขภาพที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ผ่านตัวการ์ตูนอย่างPhymon (ฟีมอน) มอนสเตอร์ที่เกิดจากห้องทดลองในโรงพยาบาล มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ชอบดูแลเทคแคร์ผู้อื่นIvy (ไอวี่) เด็กหญิงวัย 6 ปี ที่มีความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอ คอยช่วยเหลือฟีมอนในการดูแลรักษามอนสเตอร์ตัวอื่นๆOwen (โอเว่น) เด็กชายวัย 4 ปี ที่ชอบตั้งคำถามและขี้สงสัย ชอบค้นคว้าและทดลอง สนุกกับการลองผิดลองถูกและยังมีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆ อีกมากมายที่จะถูกเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละตอน เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าใจและรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องหรือเส้นเรื่องมีความใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตจริงแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster มีทั้งหมด 2 SeasonsSeason 1 จำนวน 12 ตอน และ Season 2 จำนวน 14 ตอน รวมทั้งหมด 26 ตอนติดตามรับชมแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster ได้ที่YouTube : Phymon Doctor of Monsterและทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, และ TikTok : Phymon Doctor of Monsterรับชมการ์ตูนแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster ภาษาต่างๆ ได้ที่Phymon Doctor of Monster – ภาษาไทยคลิกhttps://bit.ly/3xOGVuBPhymon Doctor of Monster – ภาษาอังกฤษคลิกhttps://bit.ly/3W8MAoKPhymon Doctor of Monster – ภาษาจีนคลิกhttps://bit.ly/46aEsaRPhymon Doctor of Monster – ภาษากัมพูชาคลิกhttps://bit.ly/3xOA0lcความโด่งดังของแอนิเมชั่น Phymon Doctor of Monster และรางวัลที่ได้รับรางวัล สุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ Best e-Learning Award for Early Childhood จากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) จากงานประกาศผล Bangkok International Digital Content Festival (BIDC 2024)รางวัล Best Newcomer Character Award’ ในงานประกาศผล Bangkok International Digital Content Festival 2023 (BIDC 2023)รางวัล The Winner ‘Animated Film’ ในงาน World Film Carnival จากประเทศสิงคโปร์ ในปี 2022รางวัล The Winner ‘Family / Children Film’ ในงาน Jaisalmer International Film Festival จากประเทศอินเดีย ในปี 2022เกี่ยวกับงาน Bangkok International Digital Content Festival 2024ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) ร่วมกับ 5 สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย TGA, BASA, DCAT, e-LAT และ TACGA เพื่อส่งเสริมและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง