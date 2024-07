เอ็น.ซี.ซี.ระดมพันธมิตร รัฐ-เอกชน จัด InterCare Asia 2024 ปั้นสู่ฮับงานนวัตกรรมสุขภาพอาเซียน หวังโกยรายได้เข้าประเทศ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จับมือพันธมิตร รัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน InterCare Asia 2024 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2567 โดยจัดควบคู่กับงาน Medical & Wellness Travel Fair 2024 หวังส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดึงนวัตกรรมสุขภาพทั่วโลกจัดแสดง พร้อมผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และนวัตกรรมสุขภาพของอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศในระยะยาว

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางและโอกาสของธุรกิจสุขภาพในประเทศไทยปี 2567 ว่า ประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมต่างๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจสุขภาพให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และด้วยศักยภาพของประเทศไทยในด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในระดับสากล ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชียเอ็น.ซี.ซี.เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ จึงได้เตรียมจัดงาน InterCare Asia 2024 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตสำหรับทุกวัย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายในงาน InterCare Asia 2024 จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการด้านสุขภาพจากผู้ประกอบการชั้นนำ การสัมมนาและเวิร์กชอปจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพกเกจตรวจสุขภาพและรักษากับโรงพยาบาลชั้นนำ การสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านสุขภาพใหม่ๆ แพกเกจท่องเที่ยวโดนใจสไตล์วัยเก๋า เป็นต้นในปีนี้ได้มีความร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทยในการจัดงาน Medical & Wellness Travel Fair 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจะจัดพร้อมกับงาน InterCare Asia 2024 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทย ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างสองอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย พร้อมทั้งขยายสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพของอาเซียน อันจะนำมาซึ่งเม็ดเงินมหาศาลสู่ประเทศในระยะยาวงานนี้เปิดสำหรับผู้เข้าชมงานทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยมีพันธมิตร O-lunla, Go Mamma และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมน่าสนใจมากมายทั้งด้านการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม เช่น เสวนาพิเศษ "วิธีฮีลใจ ในวันที่อะไรๆ ก็ไม่เป็นใจ" จากคุณหมอเจี๊ยบ ลลนา, ฟังเพลงไพเราะพร้อมเสวนาพิเศษ "สูงวัยสุขใจ ใช้ชีวิตแบบชื่นบาน" โดยแม่เม้า สุดา ชื่นบาน, เสวนา “มิตรจริงหรือมิจจี้ - เทคนิคสแกนคนร้ายในวันที่มิจฉาชีพเต็มเมือง" โดยเพจมนุษย์ต่างวัย, กิจกรรมออกกำลังกายไกลโรคกิจกรรมทำลูกบีบกุ๊กไก่บริหารมือ, บริการตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ ฯลฯ และกิจกรรมเชิงธุรกิจ ประกอบด้วย Business Matching ที่นำผู้ซื้อคุณภาพมาพบกับผู้ขาย เพื่อร่วมเจรจาต่อยอดธุรกิจ และมีกิจกรรม Networking ที่นำคณะผู้บริหารสถานประกอบการ Senior Care ต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจากทั่วประเทศมาพบกับผู้ขายภายในงานเพื่อหารือโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 20,000 ราย และสามารถสร้างเงินสะพัดภายในงานและต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้กว่า 300 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังมีสัมมนาหัวข้อ "FROM LEGEND TALK TO THE MARS" ที่จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจด้านการเงิน การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม รวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจผู้ที่สนใจทำการค้ากับจีน ได้มาร่วมอัปเดตเทรนด์โลกล่าสุดกับทิศทางเศรษฐกิจ การเงิน และการแพทย์ย้อนวัย กับคณะวิทยากรชื่อดัง ได้แก่ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอิสระ, ดร.พนา สถิตศาสตร์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจีน, พ.ท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง Founder & CME of V Precisionพญ.ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย กล่าวว่า ภาพรวมตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทยในปี 2567 ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความสนใจมาใช้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย เนื่องจากมีคุณภาพและมาตรฐานสูง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ขณะเทรนด์สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่กำลังมาแรงในปีนี้ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพ การให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลสำหรับการจัดงาน Medical & Wellness Travel Fair 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทย โดยเป็นเวทีในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ในการเข้ามาสู่ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพผ่านการจัดงาน InterCare Asia 2024 และ Medical & Wellness Travel Fair 2024 เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของตนให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า ISMED มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สำหรับการเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการในงาน InterCare Asia 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย ISMED มีโปรแกรมสนับสนุนและบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้ SMEs สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เช่น การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านการตลาดและการเงิน รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจนอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างเร่งด่วน เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือที่รู้จักในชื่อ “SME ปัง ตังค์ได้คืน” ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงิน 50–80% ผ่านการอบรม การโค้ชชิ่ง (Coaching) การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consult) รวมทั้งการขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบให้ ISMED เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจจากการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน InterCare Asia 2024 และ Medical & Wellness Travel Fair 2024 ได้ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.intercare-asia.com หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง www.facebook.com/intercareexpo