ไอคอนสยาม ชวนคุณเติมความหวานต้อนรับเทศกาลแห่งความรักในงาน “Sweet Village” เอาใจสวีทเลิฟเวอร์ เสิร์ฟของหวานร้านดังกว่า 500 เมนูตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567

แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ สยามทาคาชิมายะ (Siam Takashimaya) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ชวนคุณมาดื่มด่ำกับโลกสีชมพู เติมความหวาน ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก กับงานที่รวบรวมสุดยอดขนมหวานจากร้านดังกว่า 500 เมนู มาไว้ที่นี่ที่เดียว ตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เจริญนคร ฮอล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30-16.30 น. พบกับเซอร์ไพรส์พิเศษ กิจกรรม Workshop จากคุณต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว ที่จะมา Workshop จัดดอกไม้ Blooming ดอกไม้สด ประดิษฐ์กับทุกคนอีกด้วยไอคอนสยาม เนรมิตพื้นที่ เจริญนคร ฮอล์ ชั้น M จัดงาน “Sweet Village” โดยตกแต่งให้กลายเป็นเมืองของหวานเสิร์ฟความโรแมนติกให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมสนุกสนานไปกับการเลือกเมนูขนมหวานที่หลากหลายในช่วงเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์อย่างเต็มที่ พบกับไฮไลต์ขนมหวานจากร้านดัง อาทิ John Donut โดนัทเจ้าดังจากภูเก็ตที่มีไส้ทั้งคาวและหวานให้เลือกทาน บอกเลยเด็ดทุกตัว ใครเลิฟของหวานห้ามพลาด The Rolling Pinn ร้านเค้กและคุกกี้ไส้ช็อกโกแลตและไส้อื่นๆอีกมากมาย, MEMORIZE BROWNIE บราวนี่ร้านดังจากเชียงใหม่ กับ Original Brownie บราวนี่ครีมสด ช็อคโกแล็ตรสชาติเข้มข้นชุ่มฉ่ำไม่เหมือนใคร หากใครได้ลองทานรับรองติดใจแน่นอน, DUC DE PRASLIN ช็อกโกแลตชั้นดีจากเบลเยี่ยมที่มาพร้อม set เมนูสำหรับเทศกาลแห่งความรัก, Matcha and more ร้านชาเขียว specialty ที่มีเมนูชาเขียวและโฮจิฉะมากมาย และ PAGUcha Ma-cha Organic จากมัทฉะที่ได้รับการรับรองระดับ JAS Organic ที่ญี่ปุ่นคู่กับน้ำมะพร้าวออร์แกนิคสดที่สดชื่นและเข้ากันอย่างลงตัว อร่อย เข้มข้นจนลืมว่าเป็นเมนู Organic แถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยเพื่อเติมความหวานให้ทุกคน ไอคอนสยาม ต้อนรับเดือนแห่งความรักมอบโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียงลูกค้ารวบรวมใบเสร็จร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มภายในไอคอนสยามครบ 1,200.- บาทขึ้นไป และที่ไอซีเอสครบ 500.- บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมคีบ Dessert Destiny ฟรี 1 ครั้ง เพื่อรับ Sweet voucher 1 ใบ สำหรับแลกรับของหวาน 1 เมนูภายในงาน Sweet Voucher สำหรับใช้ในวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น จำกัด 1,000 สิทธ์ ตลอดรายการ (ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย) พิเศษยิ่งขึ้น เฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับคู่รัก 50 คู่แรก รับสิทธ์ Dessert Destiny ฟรี 1 ครั้งมาเพิ่มความหวานให้กับชีวิตของคุณและคนพิเศษกับขบวนขนมหวานนานาชนิดในงาน “Sweet Village”ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM