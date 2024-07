ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ABU จัดประชุม Global News Forum 2024 ถกหาทางออก “อนาคตของข่าว”

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ABU จัดประชุม Global News Forum 2024 เวทีระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนทิศทางการทำหน้าที่สื่อด้านข่าวที่สำคัญที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชีย ถกอภิปรายถึง “อนาคตของข่าว” และ AI ที่ส่งผลกระทบห้องข่าวทั่วเอเชียและแปซิฟิก พร้อมประกาศผลรางวัล Asiavision Awards ไทยพีบีเอสคว้ารางวัลข่าว Best coverage of an issue of public interestองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) ในการประชุม Global News Forum ในหัวข้อ The Future of News และการประกาศผลรางวัล Asiavision Awards โดยมี รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวในพิธีเปิดงานร่วมกับ Ahmed Nadeem เลขาธิการ ABU พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีไทย ร่วมแสดงปาฐกถาเรื่อง “อนาคตตของงานข่าว: ความจริง ความกล้าในการรายงาน และ การต่อสู้กับความเชื่อทางการเมือง” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมารศ.ดร.วิลาสินี กล่าวว่า ในยุคที่เรากำลังเผชิญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ชม การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราในฐานะสื่อมวลชน ผู้นำเสนอ เลือกสรรข่าวสาร ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน ร่วมวางแผนและร่วมมือกันออกแบบกลยุทธ์เพื่อกำหนดอนาคตของสื่อสารมวลชน ที่ข่าวยังคงเปิดเผยความจริง และยังคงเติบโตได้ในยุคดิจิทัลนี้ และเวทีนี้มีความสำคัญสำหรับไทยพีบีเอสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันแนวปฏิบัติ และเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นักข่าวผู้บุกเบิก และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งจะทำให้เราสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย และเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ที่รออยู่ข้างหน้าได้“ไทยพีบีเอส ขอขอบคุณสหภาพการกระจายเสียงแห่งเอเชียแปซิฟิก และพันธมิตรทุกท่านในความทุ่มเทต่อภารกิจการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน หวังว่าการทำงานร่วมกันของพวกเรา จะช่วยสร้างอนาคตที่สื่อสารมวลชนเป็นแสงสว่างแห่งความจริงที่รักษาหลักการของสื่อที่มีเสรีภาพและเป็นธรรม” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวสำหรับการประชุมมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง “อนาคตของข่าว” และ AI ที่ส่งผลกระทบห้องข่าวทั่วเอเชียและแปซิฟิก และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้นำด้านสื่อดิจิทัลที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ Kaori Iida ผู้ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวดิจิทัลของ NHK Japan, กนกพร ประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส, Lyn-Yi Chung หัวหน้าฝ่ายการเติบโตทางดิจิทัลของ CNA Singapore, Francis Toral หัวหน้าฝ่ายข่าว ABS-CBN ในฟิลิปปินส์, Zhang Shilei ผู้อํานวยการ CGTN Digital ประเทศจีน, Kati Bremme หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมของ France TVโดยในช่วงค่ำ มีการประกาศผลรางวัล Asia Vision Awards Gala Dinner ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลผลงานด้านข่าวที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันบนแพลตฟอร์มของ Asia Vision Network ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งไทยพีบีเอส เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่คว้ารางวัล Best coverage of an issue of public interestการประชุม Global News Forum 2024 จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อ มีสื่อมวลชนกว่า 150 คนจากองค์กรสื่อชั้นนำกว่า 30 องค์กรทั่วโลกเข้าร่วม โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในระหว่างองค์กรสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ Asia Vision Network ในปีที่ผ่านมา พร้อมจัดเวทีประชุมที่เปิดให้องค์กรสื่อทั่วโลกลงทะเบียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น กำหนดทิศทางอนาคตของการทำหน้าที่สื่อร่วมกันผ่านเวทีเสวนา ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำลังได้รับความสนใจในวงการสื่อสารมวลชนนอกจากนี้ สมาชิกสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อด้านข่าวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กว่า 60 คน ยังได้มีโอกาสไปเยือนไทยพีบีเอส ร่วมออกอากาศสดรายการสถานีประชาชน เยี่ยมชมสำนักข่าวไทยพีบีเอส และสำนักสื่อดิจิทัล รวมถึงร่วมรับชมรายการสารพันลั่นทุ่ง (บางเขน) ซึ่งมีการบันทึกเทปการแสดงศิลปะพื้นบ้าน “หมอลำ” “หมอแคน” ที่เชิดชูและหยิบนำดนตรีพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น