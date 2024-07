บางจากฯ ปลื้ม! Financial Times ประกาศเป็นองค์กรชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดย Financial Times และ Statista เป็นบริษัทไทยรายแรกและแห่งเดียวในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and Utilities) ตอกย้ำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของบางจากฯ ในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำกล่าวว่าบางจากฯ เป็น 1 ใน 7 บริษัทไทยที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศในเอเชียแปซิฟิกจาก 350 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจากผลการดำเนินงานในด้านสภาพภูมิอากาศโดดเด่นตามเกณฑ์การพิจารณา อาทิ การลดความเข้มข้น (Intensity) ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ระหว่างปี ค.ศ. 2017- 2022 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Absolute Reduction of Core Emission) และความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์รายงานองค์กรชั้นนำด้านสภาพอากาศในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2567 จัดพิมพ์โดย Financial Times องค์กรสื่อธุรกิจระดับแนวหน้าของโลก โดยความร่วมมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของ Statista ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตลาดและผู้บริโภค