MEA ร่วมกับ บสย. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การยกระดับธุรกิจด้วยการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของผู้ประกอบการ SMEs”

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2567 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "การยกระดับธุรกิจด้วยการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของผู้ประกอบการ SMEs" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดและการบริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตยนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร นอกจากภารกิจหลักในการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว MEA ยังได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง KEN by MEA ที่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าครอบคลุม 4 บริการ คือ ธุรกิจออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction) ธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM (Preventive Maintenance) ธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger) โดยมีทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า มีมาตรฐานการติดตั้งที่ปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และสามารถรับแจ้งปัญหาขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในธุรกิจของตน โดย MEA จะนำเสนอความรู้ และบริการด้านพลังงานที่ครอบคลุม เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บสย. จะให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยมีการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อเพื่อการลงทุนในพลังงานสะอาด โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมในอนาคตสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ดูรายละเอียดได้ที่ https://ken.mea.or.th และสามารถติดต่อ KEN by MEA ได้ผ่านช่องทาง email: ken@mea.or.th และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center ทาง LINE: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง “ถามมืออาชีพถาม KEN by MEA”